金磚國家峰會上開砲 巴西總統魯拉批美「關稅勒索」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《印度時報》（Times of India）9日報導，巴西總統魯拉在金磚國家（BRICS）領袖峰會上，針對美國先前對巴西商品徵收高達50％關稅是一種「關稅勒索」，並強調他力挺「多邊主義」。

據報導，魯拉在與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷和南非總統拉馬福薩等金磚國家領袖舉行的視訊會議上，不點名批判美國總統川普的貿易政策，「關稅勒索正被正常化，成為佔領市場和干涉內政的工具」。

美國總統川普8月對巴西徵收50％進口關稅後，巴西該月對美出口同比驟降18.5％。巴西表示，正在考慮對美採取貿易報復措施，並已請求世界貿易組織（WTO）協助解決爭端。

魯拉上月公布「主權巴西」計畫，這是一項為期1年、總額達約55億美元的計畫，旨在支持受川普對多種巴西商品徵收50％進口關稅影響的出口商。魯拉稱該方案是保護當地生產商的「第一步」。

魯拉還指出，他從未與川普直接交談過，並聲稱川普沒有表現出任何談判意願，「危機發生時，我們不能感到害怕、緊張和焦慮。危機是為了讓我們創造新事物」。魯拉還駁斥川普對徵收高額關稅的說法，「對巴西實施制裁的理由根本不存在」。

另一方面，針對美國近期以打擊販毒為名義在加勒比海的軍事部署，魯拉也稱美軍的存在是緊張局勢的因素之一。上週，美軍摧毀一艘從委內瑞拉港口出發、涉嫌販毒的船隻，造成11人死亡，川普稱這些人與委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）有關。

