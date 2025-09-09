晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

換屋切結延長至18個月並未解讀成利多 營建股今表現平淡

2025/09/09 15:47

今日營建類股指數大致持平，並未對換屋協處切結放寬18個月政策有太多利多解讀。（記者徐義平攝）今日營建類股指數大致持平，並未對換屋協處切結放寬18個月政策有太多利多解讀。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕昨日央行發布換屋房貸切結延長至18個月，但今日營建股表現卻顯示平淡，並不像日前行政院發布新青安政策排除在「銀行法」第72之2條時還掀起營建股一日行情，房產業者指出，顯示此延長措施並未被市場解讀為房市利多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，平均每月先買後賣切結一年出售的件數不到100件，由於數量真的很少，銀行承作態度也不積極，因此央行即使放寬出售時間到18個月，也不會激起新的資金動能。

台股指數寫新高 營建股卻仍趴地

而今日營建類股指數大致持平，並未對放寬18個月政策有太多利多解讀，相較於新青安政策放寬隔日，營建類股大漲超過6%，此次表現顯得冷靜，不過對比台股指數一度寫下歷史新高的2萬4880點，營建類股指數仍趴在地上喘，顯示市場資金仍對營建業前景看法相對保守。

曾敬德表示，股市資金終究不會與政策對做，反映市場認為房市景氣仍受到政策抑制，即使不少營建公司有入帳的營收表現，但資金仍青睞話題性較高的科技產業，現在就觀察第三季央行的理監事會議有沒有進一步略為放寬的措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財