換屋切結延長至18個月並未解讀成利多 營建股今表現平淡

今日營建類股指數大致持平，並未對換屋協處切結放寬18個月政策有太多利多解讀。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕昨日央行發布換屋房貸切結延長至18個月，但今日營建股表現卻顯示平淡，並不像日前行政院發布新青安政策排除在「銀行法」第72之2條時還掀起營建股一日行情，房產業者指出，顯示此延長措施並未被市場解讀為房市利多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，平均每月先買後賣切結一年出售的件數不到100件，由於數量真的很少，銀行承作態度也不積極，因此央行即使放寬出售時間到18個月，也不會激起新的資金動能。

台股指數寫新高 營建股卻仍趴地

而今日營建類股指數大致持平，並未對放寬18個月政策有太多利多解讀，相較於新青安政策放寬隔日，營建類股大漲超過6%，此次表現顯得冷靜，不過對比台股指數一度寫下歷史新高的2萬4880點，營建類股指數仍趴在地上喘，顯示市場資金仍對營建業前景看法相對保守。

曾敬德表示，股市資金終究不會與政策對做，反映市場認為房市景氣仍受到政策抑制，即使不少營建公司有入帳的營收表現，但資金仍青睞話題性較高的科技產業，現在就觀察第三季央行的理監事會議有沒有進一步略為放寬的措施。

