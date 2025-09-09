台灣才吃得到！Costco熟食區全球菜單差很大 「海外限定款」曝光了

Costco 最具代表性的特色之一，就是它的熟食區。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購，除了大包裝商品、烤雞，以及更便宜的汽油外，Costco 最具代表性的特色之一，就是它的熟食區，像是1.5美元的經典熱狗套餐等，不過 Costco熟食區菜單在全球並不相同，有些菜單在美國根本吃不到，美媒《Nexstar》就整理出了10款美國Costco門市沒有、但全球門市才有的餐點，其中台灣Costco熟食區所販售的炸雞桶、蛤蠣濃湯和海鮮捲也被點名。

除了一些差異之外，世界各地的 Costco 熟食區仍大致保留美國的經典菜單，只是會隨地區做出一些變化。舉例來說，美國的冰沙多為草莓香蕉口味，但在冰島、紐西蘭與英國則販售芒果口味；南韓的披薩口味是起司與烤肉，而美國則是起司與臘腸。

Costco 並未回覆《Nexstar》為何海外門市的熟食區菜單會有所不同。

以下為《Nexstar》所盤點，Costco美國門市吃不到的熟食區10款美食

澳洲牛肉派

社群Reddit上的貼文指出，澳洲牛肉派在澳洲的Costco熟食區販售。據 Costco 說明，這款澳洲牛肉派有著金黃酥脆的千層派皮，包裹著慢燉而成的大塊牛肉與濃郁肉汁。

雞柳條

在澳洲與其他國家的 Costco，熟食區菜單包括雞柳條與薯條。在美國則找不到。

炸雞

除了在一些國家Costco的分店出售雞柳外，台灣的Costco門市還能買到一整桶炸雞。

壽司

美國 Costco 熟食區沒有壽司。不過在西班牙塞維利亞（Seville）的Costco熟食區菜單上，就能看到一份售價 9.99 歐元的「加州壽司組合」。另一則來自加拿大的Reddit文章顯示，當地Costco 菜單上也出現了加州蟹肉卷。

起司漢堡

信不信由你，美國Costco熟食區找不到起司漢堡。然而，根據Reddit上的一篇貼文，可以在冰島雷克雅維克的Costco分店找到起司漢堡。但需要補充的是，美國 Costco 曾在 2010 年代後期於西北部門市試推過有機起司漢堡，不過這項商品在 2020 年就被全面下架。

薯條

美國以外的 Costco 熟食區都有薯條。以加拿大為例，不僅能買到普通薯條，還能吃到「起司澆肉汁馬鈴薯條（Poutine）」，也就是在薯條上加起司凝塊再淋上肉汁。根據 Reddit 的貼文，它還能與菜單上的蒙特婁煙燻肉三明治（Montreal-style smoked meat）搭配。

烤馬鈴薯

在英國的 Costco，熟食區提供所謂的「Jacket Potatoes」，對於美國人來說，更廣為人知的名字是烤馬鈴薯（Baked Potato），這在美國 Costco 的熟食區菜單裡找不到。

咖啡

英國與其他國家的 Costco熟食區會販售咖啡。根據 Reddit 使用者分享的照片，選項包括卡布奇諾、拿鐵與美式咖啡。不過在美國 Costco，則提供冷萃摩卡冰沙。

湯品

湯品的種類依據地點不同而有所差異。舉例來說，台灣的 Costco 有販售蛤蜊濃湯；南韓的 Costco 則提供蘑菇湯。

海鮮捲

不同於美國的雞肉捲，台灣與南韓的 Costco 熟食區則販售海鮮捲，甚至還有韓式烤肉口味的烤肉捲。

