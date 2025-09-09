晴時多雲

4G吃到飽退出經銷通路 台灣大：直營仍可辦 不急拚5G滲透率

2025/09/09 15:49

台灣大哥大總經理林之晨9日表示，從消費者使用角度而言，4G、5G沒有優劣之分，台灣大並不急著提升5G滲透率，但也珍惜選擇升級5G的顧客，會協助顧客選出最好方案。（記者蔡昀容攝）台灣大哥大總經理林之晨9日表示，從消費者使用角度而言，4G、5G沒有優劣之分，台灣大並不急著提升5G滲透率，但也珍惜選擇升級5G的顧客，會協助顧客選出最好方案。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣大哥大、遠傳電信的4G吃到飽方案，9月於經銷通路下架，不過業者強調，直營通路仍能選購4G吃到飽方案。台灣大哥大總經理林之晨今（9日）強調，從消費者使用角度而言，4G、5G沒有優劣之分，台灣大並不急著提升5G滲透率，但也珍惜選擇升級5G的顧客，會協助顧客選出最好的5G方案。

林之晨今天出席第三屆2025台灣大硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2025」，並接受媒體聯訪。對於4G吃到飽方案通路縮減，林之晨說明「是經銷方案調整」，並強調從使用者角度來看，4G、5G並無優劣之分，台灣大並不急著提升5G滲透率，而是按部就班，協助想升級5G的顧客，選出最好最合適的方案。

林之晨也表示，台灣大珍惜每個選擇使用5G的用戶，希望能替用戶選出最適合需求的方案，對台灣大來講，也希望能提供最大價值、對股東來說收益最大的方案。

台灣大先前說明，基於不同客群經營與通路特性，提供方案內容略有不同，4G專案異動僅限於經銷通路，民眾仍可以在台灣大直營、加盟、客服、電銷、網路門市等多元管道申辦。台灣大持續針對多元族群提供多樣化的4G、5G方案供消費者選擇。台灣大8月8日第二季線上法說會指出，台灣大智慧型手機5G滲透率提升至42.5％，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升45％，推升智慧型手機月租用戶ARPU年增2％。

