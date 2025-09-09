元大台灣50定期定額戶數飆升，逼近50萬。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕證交所8月最新定期定額戶數出爐，元大台灣50（0050）月增5萬戶來到48.4萬戶，成為首檔劍指定期定額戶數50萬的ETF；至於高股息ETF除元大高股息（0056）維持正成長外，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高股息（00919）、元大台灣高息低波（00713）皆月減3000人以上。

法人分析，0050調降費用率以及分割股價，獲投資人高度認同，至9月5日當週投資人數成長至146.9萬人，再創歷史新高，最新規模也即將突破7000億元大關，經理費率持續下降，多重吸引力下，吸引存股族長線布局。

法人指出，0050市值型選股最大優勢就是不含人為篩選，不會有選股失誤、錯過行情的可能性，且投資上市市值前50大企業，市場趨勢變化會自然反映在成份股權重變化，近期台泥（1101）因市值衰退而被指數剔除就是實例，幫助投資人避免存錯單一個股風險，在持股穩定性以及報酬率可預期性上具有吸引力，自然成為許多投資人存股，或為小孩規劃長期投資的首選。

從長期投資角度，0050成立以來至9月8日含息報酬率1068%，以每年250交易日換算年化報酬率11.9%，在此報酬率下約6.2年就有機會為投入資產翻倍。

