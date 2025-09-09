晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

元大台灣50定期定額戶數飆升 逼近50萬

2025/09/09 15:27

元大台灣50定期定額戶數飆升，逼近50萬。（擷取自元大投信官網）元大台灣50定期定額戶數飆升，逼近50萬。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕證交所8月最新定期定額戶數出爐，元大台灣50（0050）月增5萬戶來到48.4萬戶，成為首檔劍指定期定額戶數50萬的ETF；至於高股息ETF除元大高股息（0056）維持正成長外，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高股息（00919）、元大台灣高息低波（00713）皆月減3000人以上。

法人分析，0050調降費用率以及分割股價，獲投資人高度認同，至9月5日當週投資人數成長至146.9萬人，再創歷史新高，最新規模也即將突破7000億元大關，經理費率持續下降，多重吸引力下，吸引存股族長線布局。

法人指出，0050市值型選股最大優勢就是不含人為篩選，不會有選股失誤、錯過行情的可能性，且投資上市市值前50大企業，市場趨勢變化會自然反映在成份股權重變化，近期台泥（1101）因市值衰退而被指數剔除就是實例，幫助投資人避免存錯單一個股風險，在持股穩定性以及報酬率可預期性上具有吸引力，自然成為許多投資人存股，或為小孩規劃長期投資的首選。

從長期投資角度，0050成立以來至9月8日含息報酬率1068%，以每年250交易日換算年化報酬率11.9%，在此報酬率下約6.2年就有機會為投入資產翻倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財