晶睿25週年 秀AI軟硬體產品實力

〔記者歐宇祥／台北報導〕安控大廠晶睿（3454）今年適逢成立25週年，該公司舉辦全球合作夥伴高峰會，邀請來自美國、歐洲、紐澳、拉丁美洲等五大洲超過百位策略經銷夥伴齊聚台灣，共同體驗AI雲端安防最新應用成果，晶睿也藉此展現在AI與永續發展的超前部署及優勢。

根據研調指出，安防市場到2033年將達到2586億美元規模，在2025至2033年間的年均複合成長率（CAGR）約為7%，商機龐大。晶睿總經理廖禎祺表示，晶睿自台灣起家，從專注硬體開發，在全球合作夥伴與經銷商的攜手下，成功轉型為以AI為核心的安防解決方案領航者。

廖禎祺指出，隨著全球AI浪潮推進，將攜手全球夥伴迎向高峰，AI與雲端創新為引擎，加速拓展市場版圖，掌握安防產業的剛性需求，積極布局智慧城市、智慧工廠、智慧交通與智慧零售等多元應用場景，打造更智慧、安居的世界。

晶睿在本月3日至5日舉辦全球合作夥伴高峰會，邀請來自美國、歐洲、紐澳、拉丁美洲等五大洲超過百位策略經銷夥伴齊聚台灣。

展會期間，晶睿展示從軟硬體到雲端的研發力。軟體方面，專為全球策略夥伴量身打造「優質合作夥伴入口網站」，一站式協助掌握客戶安防系統的即時運作狀況，有效地為客戶提供智慧化安防方案，強化客戶黏著度。

而在硬體方面，晶睿則展示全新研發的低照全彩攝影機，搭載大型感光元件與大光圈鏡頭，結合AI技術，在極低光源環境下，仍能呈現更明亮、銳利的全彩影像，並提升夜間畫質，全天候守護場域安全。

晶睿今年營收表現較去年有所回溫，不過8月營收5.05億元，月減26.9%、年減24.2%，是今年首見年、月雙減；前8月累計營收52.27億元、年增16.1%。

同時，晶睿也展示雲端平台VORTEX智慧安防。VORTEX全新AI-Hub應用，提供結合視覺語言模型的自然語言搜尋，以及智慧事件洞察與案例庫等功能，讓使用者能更快鎖定目標、精準掌握異常，並清楚整理搜尋結果，展現高效率的安防服務。

