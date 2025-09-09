晴時多雲

92歲老婦繼承老伴6300萬遺產 死後資產暴增「家人驚呆了」

2025/09/09 16:13

92歲老婦繼承老伴6300萬遺產，死後光手上的資產就價值7980萬元。（彭博）92歲老婦繼承老伴6300萬遺產，死後光手上的資產就價值7980萬元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕說到老年人資產管理，人們可能會覺得它很保守，但實際上，許多老年人經歷過泡沫經濟和IT泡沫時期，對股票、投資信託、房地產等都瞭如指掌，尤其是嬰兒潮世代，日媒報導，1位92歲的老婦人光子（化名），20年從先生那繼承了3億日圓（約新台幣6300萬元）遺產，由於與家人關係疏遠，且有著強列自己管理金錢決心，因此，從不與家人談論資產，隨著年紀漸長，家人建議提前進行贈予，但光子只敷衍說：「只有死才知」，如今光子去世了，結果家人看到他的存摺全都驚呆了，光他手上的資產就價值3.8億日圓（約新台幣7980萬元）。

《THE GOLD ONLINE》，居住在東京的藤田健吾（化名，35歲）平靜地接受祖母光子去世的消息。然而20年前，健吾的祖父過世時，光子繼承了約3億日圓的資產，包括東京的土地、股票和房地產投資信託基金。

健吾說， 祖父經營著1家房地產公司，後來父親接管了公司，所以我聽說祖母享受著悠閒的退休生活。

然而，她一直獨自生活到92歲，護理和醫療費用肯定在不斷增加，我以為她的資產會減少很多，然而，葬禮結束後，當健吾翻看遺物時，他不敢相信自己的眼睛。

「說實話，我不得不再看一眼。我心想，『等等，這真的是我祖母的存摺嗎？』」自從我祖父去世後，她的資產就增加了，光是她手上的資產就價值近3.8億日圓。 」 光子的房產已經出售，她的資產已兌換成現金和證券。其中大部分是風險較高的投資，例如股票投資信託和外幣保險產品。

後來我才知道，直到幾年前，我的祖母每個月都會和１家證券公司的代表通電話。她並沒有因為年紀大了而放棄投資，反而似乎一直在思考如何在保住本金的同時增加投資。

光子晚年一直很健康，認知功能似乎也沒有問題。然而，她與家人的關係有些疏遠，「從不談論資產」。儘管她父親多次建議她應該開始考慮理清頭緒，但她只是敷衍了事，說：『只有死了才知道。 』

由於光子有著強烈自己管理金錢的決心，因此，拒絕了健吾在世時，提出的贈予，結果光子繼承的財產按照她的遺囑分配給了健吾等幾位繼承人。

專家表示，「這真的是奶奶的存摺嗎？」健吾驚訝的話語並非只是好奇或諷刺。在長壽社會，「退休金應該花光」的觀念正在成為過去。獲取訊息，學習知識，勇於承擔風險，像光子這樣的老年人存在，或許正在塑造資產管理方式以及家庭成員之間的互動方式。

