現金股利都被詐騙 上櫃醫材公司被騙逾4千萬 股價重挫逾8％

上櫃醫材公司被騙逾4千萬。圖為奈米醫材公司外觀。（擷取自奈米醫材公司官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕上櫃醫材廠奈米醫材（6612）8日公告，重要子公司MBI要匯款給另一家子公司ASTVC-US的過程，發現匯款至ASTVC-US遭冒名發送虛假之銀行帳號，導致142.5萬美元（約新台幣4346萬元）已被領走，目前已向美國聯邦調查局通報此次受詐騙之情事，美國聯邦調查局受理中。若以奈米醫材股本4.74億元計算，每股損失約0.9元，奈米醫材股價今受此利空影響，股價重挫逾8%。

奈米醫材表示，根據追查，MBI於08月24日，以電子郵件向ASTVC-US確認銀行匯款資訊，惟ASTVC-US並未收到該封電子郵件。經查ASTVC-US電子郵件，期間亦無與MBI間有電子郵件之收發紀錄，而MBI於08月25日所收到電子郵件之回覆，是ASTVC-US遭冒名所發送虛假電子郵件，郵件內容所述之內容（包含銀行匯款資訊及匯款指示）亦屬詐騙訊息。

奈米醫材進一步表示，MBI之後向匯款銀行通報此次受詐騙一事，惟經銀行追查，匯款至虛假銀行帳號之款項，已被提領，銀行端亦同步追查資金流向；同時MBI已向美國聯邦調查局通報此次受詐騙之情事。

奈米醫材指出，由於目前已通報銀行及美國聯邦調查局，視最終調查結果，預計最大損失為美金142.5萬美元。

