面板雙虎8月營收不同調！友達月增17.3%、群創減2.97％（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎友達（2409）與群創（3481）今日同步公布8月營收，其中，友達8月營收來到245.4億元，月增17.3%、年減9.2%；群創8月合併營收187億元，較上月減少2.97%、年增1.15%，營收一增一減，表現不同調。

合計1至8月，友達合併營收1868.01億元，與去年同期相比，小幅成長0.6%；群創前8月合併營收1501.2億元，也比去年同期增加4.62%。

隨中國面板廠8月再度啟動減產控制產出，電視面板報價開始觸底，根據市調機構TrendForce調查，面板三大應用包含電視、顯示器與筆電報價已經連續2個月持平。

摩根史丹利最新出具的面板產業報告中也看好因應中國與歐美市場年終促銷，電視品牌廠恢復正常採購，預期第三季面板出貨將「轉減為增」。

調研機構Omdia雖然將今年全年面板營收、出貨成長下修至3%與4%，不過該機構也指出，中國面板廠與整機之間的博弈，讓面板供需出現新秩序，價格從過去劇烈波動轉為穩定，對面板廠維持獲利大有幫助。

