南寶8月營收19.45億 全年創新高目標不變

2025/09/09 14:36

南寶8月營收19.45億元 ，全年營收再創新高不變。（資料照）南寶8月營收19.45億元 ，全年營收再創新高不變。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到去年基期較高，加上台幣升值影響所致化工股南寶樹脂（4766）今日公佈8月單月營收19.45億元、年減3.8%，不過，今年1月至8月累積營收152.90億元、年增2.7%，已創同期新高；南寶也指出，儘管美國對等關稅等外部因素帶來不確定性，但仍持續開發新產品與應用，目標今年營收再創新高不變，同時也將密切觀察美國對等關稅等相關影響。

在鞋材接著劑業務方面，南寶表示，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，公司也正密切觀察訂單動態及後續發展。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，已打入目標的非台資鞋廠，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年目標持續成長，南寶也看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將提升資源投入。

