財經 > 財經政策

慶祝運動部長李洋上任 勞長跳繩快問快答、捍衛運動員權益

2025/09/09 14:35

〔記者李靚慧／台北報導〕今天（9日）是「國民體育日」，首任運動部長李洋上任，為歡慶運動部成立，並祝賀李洋就任，勞動部長洪申翰特別自備跳繩，一早8點半在辦公室進行80秒「跳繩快問快答」。洪申翰強調，許多運動員的權益，都來自於工會爭取，勞動部會全力支持工會，為運動員爭取權益。

台灣首次成立運動部，新任部長李洋今日上任，為了表示祝賀之意，多位部會首長均在辦公室「運動」表達支持，衛福部部長石崇良跑跑步機，勞動部長洪申翰則是自備跳繩。

洪申翰幕僚表示，一早8點半上班前跳繩，原本規劃去一樓停車場跳，但擔心吸引眾人圍觀，因此最後在辦公室跳，「跳繩快問快答」任務結束後，洪申翰也面對鏡頭對運動部說「不要小看我們這些胖子」。

