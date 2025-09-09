慶祝運動部長李洋上任 勞長跳繩快問快答、捍衛運動員權益

〔記者李靚慧／台北報導〕今天（9日）是「國民體育日」，首任運動部長李洋上任，為歡慶運動部成立，並祝賀李洋就任，勞動部長洪申翰特別自備跳繩，一早8點半在辦公室進行80秒「跳繩快問快答」。洪申翰強調，許多運動員的權益，都來自於工會爭取，勞動部會全力支持工會，為運動員爭取權益。

台灣首次成立運動部，新任部長李洋今日上任，為了表示祝賀之意，多位部會首長均在辦公室「運動」表達支持，衛福部部長石崇良跑跑步機，勞動部長洪申翰則是自備跳繩。

請繼續往下閱讀...

洪申翰幕僚表示，一早8點半上班前跳繩，原本規劃去一樓停車場跳，但擔心吸引眾人圍觀，因此最後在辦公室跳，「跳繩快問快答」任務結束後，洪申翰也面對鏡頭對運動部說「不要小看我們這些胖子」。

FB

https://www.facebook.com/reel/24515679028090622

IG

https://www.instagram.com/p/DOXqNWyk1MD/

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法