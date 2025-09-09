台積電入列 美媒點名2檔未來「投資回報率數倍」科技股

外媒指出，從長遠來看，台積電和美光將是投資回報率倍增的好股票。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特經常說，最好的投資是那些擁有「寬闊護城河」（擁有長期競爭優勢公司），並經得起時間考驗的投資。台積電在先進製程和封裝領域的主導地位，使其成為全球人工智慧熱潮中的重要供應商。美光的股票將受益於蓬勃發展的高頻寬記憶體HBM需求、更強勁的指導以及低廉的估值。這兩家科技公司被美國媒體列為未來「投資回報率數倍於成本」的股票（Multibagger Stocks）。

美國雅虎財經引述The Motley Fool報導指出，全球正迅速採用先進技術，包括數據科學、雲端運算和人工智慧。投資人正尋找能夠在新世界典範中建立競爭優勢的公司。從長遠來看，台積電和美光可能會成為投資回報率倍增的好股票。

請繼續往下閱讀...

以台積電來說，每一次重大的技術變革都需要一個支柱，而對於當今的人工智慧轉型而言，這個支柱就是晶圓。台積電佔據全球晶圓代工市場70.2%的市佔，在建立全球人工智慧基礎設施方面發揮至關重要的作用。

台積電第2季營收為301億美元，年增54%。稀釋每股盈餘（EPS）也成長60.7%。先進製程7奈米及以下佔晶圓銷售額的近74%。高效能運算平台占公司總營收的60%。這表明人工智慧對先進晶片的需求已成為該公司最大的成長引擎。

管理階層對利潤率表示擔憂，原因是新台幣走強，以及美國（尤其是亞利桑那州）和日本等海外晶圓廠的產能擴張。該公司預計，未來五年資本支出的大幅增加將導致毛利率下降。資本支出也可能維持高位，2025年將達到380億美元至420億美元。

儘管面臨挑戰，台積電的投資理念依然堅定。公司預計2025財年營收將年增約30%（以美元計算），這得益於高效能運算和人工智慧應用對其3奈米和5奈米製程的強勁需求。

由於其晶圓上晶片（CoWoS）封裝技術（該技術將GPU與高頻寬記憶體堆疊連接起來）的產能限制，公司計劃專注於縮小缺口，而不是滿足所有需求。這意味著該公司將繼續享有定價權，這將有助於提高利潤率。

台積電正在快速推進其先進製造技術，以保持競爭優勢。該公司預計2奈米製程將於2025年下半年實現量產，此製程的利潤率高於3奈米製程。該公司的A16製程旨在提高人工智慧資料中心的能源效率。

台積電也正努力大幅降低地緣政治集中風險，因為其最先進的製造能力目前90%位於台灣，而台灣與中國距離非常近。一旦兩國關係緊張，全球人工智慧和半導體供應鏈將面臨嚴重中斷。透過在國際市場建立晶圓廠，該公司正在增強其業務抵禦地緣政治衝擊的韌性。

台積電股價估值也合理。台積電的預期本益比為23.8倍，儘管在全球晶片供應鏈中同樣佔據重要地位，但其估值低於輝達和超微半導體等許多AI同行。

台積電憑藉兩位數的收入增長、不斷擴大的全球產能以及專注於持續的技術創新來支持蓬勃發展的人工智能需求，絕對比許多其他公司更有能力在長期內成為多倍股。

美光科技也看好 股價可能漲數倍

第二檔看好的是美光科技。美光已逐漸從週期性記憶體供應商轉型為支援全球人工智慧基礎設施建設的公司。 2025年8月，該公司發布截至8月28日的2025財年第4季的業績指引。目前預計營收將在111億美元至113億美元之間，高於先前104億美元至110億美元的指引。

美光未來成長的最關鍵驅動力是複雜的人工智慧應用和資料中心對高頻寬記憶體的爆炸性成長需求。美光已成功以超出預期的速度提升HBM3E 12 層高的產量。

美光科技已開始向客戶提供HBM4系統（頻寬、能源效率和容量均有所提升的下一代HBM）樣品，並正在與主要客戶合作，在更先進的HBM4E系統上整合客製化功能。該公司聲稱，2026 塊HBM的庫存已全部售罄。有限的供應量，加上顧客參與度的不斷加深，可望增強美光科技的定價能力。

美光科技的預期本益比接近9倍，與其他人工智慧公司相比，股價似乎比較便宜。即使人工智慧的利多因素推動美光科技的估值接近其5年平均本益比22.2倍，該公司的股價仍可能上漲數倍。因此，從長遠來看，該公司的估值或將翻倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法