輿論反彈！ 南韓民調：近6成民眾對美突襲韓廠感到失望

首爾民眾9日聚集在美國駐韓大使館外，對美國政府日前突襲搜捕現代汽車和LG合資電池工廠一事表達抗議，並舉著寫有「沒有人是非法的！」標語。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter在9日公布一項最新民調，近6成南韓民眾對美國政府近期突襲抓捕現代汽車─LG電池工廠工人的行為表示失望，再次凸顯此事已嚴重影響南韓民間對美國的信賴。

南韓《中央日報》英文版報導，美國移民暨海關執法局（ICE）4日突襲喬治亞州正在興建的現代汽車─LG合資電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的475人，當中約300人為南韓公民。雖然首爾當局緊急介入交涉，並著手派包機接回公民，但南韓輿情持續沸騰。

Realmeter在8日對南韓全國508名成年人進行的民調顯示，59.2％的受訪者表示，他們對美國政府的過度行動感到失望。相較之下，30.7％的受訪者表示，他們理解美國政府拘留這些人士不可避免的事，另有10.2％的受訪者表示不確定。

據了解，政治傾向似乎影響受訪者的回應。在進步派人士中，73.7％的人表示失望，而65.4％的中間派人士也表示失望，但53.9％的保守派人士表示他們理解美國政府的行動。

大多數40歲（含）以上的受訪者也表示失望，但在20歲至30歲的族群中，只有約45％的人表示失望。

這項民調採用自動電話回覆系統進行，在95％的信心水準下，誤差率為正負4.3個百分點。

