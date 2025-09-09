晴時多雲

遭南韓法院裁罰6千萬韓元 億光說話了

2025/09/09 14:30

億光承諾，未來將持續秉持創新、卓越與誠信的核心價值，為全球客戶提供最高品質的LED產品與解決方案。（資料照）億光承諾，未來將持續秉持創新、卓越與誠信的核心價值，為全球客戶提供最高品質的LED產品與解決方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED封裝廠億光（2393）經南韓法院在違反該國「產業科技保護法」案件中，裁罰6000萬韓元（約新台幣131.16萬元），對此，億光昨日第一時間否認此案涉及竊取產業技術，今日進一步做出澄清，強調南韓法院是認定公司並無依法進行員工訓練，因此做出罰款判決。

億光指出，在南韓的這起訴訟案，是因為公司的前韓籍員工曾於前雇主首爾半導體任職期間，複製其內部文件，因此惹上官司，不過，法院確認首爾半導體所主張的多項文件與技術，並不構成營業秘密，且確認億光並無唆使或參與任何員工的不法行為。

億光強調，南韓法院僅認為公司未依韓國法規進行員工教育訓練，也未採取防範該員工攜帶別間公司文件的措施，因此才裁處6000萬韓元。此項判決與公司旗下產品、專利技術並無關聯，也不影響產品品質與研發成果。未來將持續秉持創新、卓越與誠信的核心價值，為全球客戶提供最高品質的LED產品與解決方案。

