國人晚婚又晚生 台新人壽推首張美元分紅保單

2025/09/09 14:09

台新人壽推美元分紅終身壽險，滿足家庭保障與資產傳承（記者王孟倫攝）台新人壽推美元分紅終身壽險，滿足家庭保障與資產傳承（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕面對國人晚婚晚生趨勢，為滿足民眾與日俱增的家庭保障、資產累積或財富傳承需求，台新人壽表示，推出首張美元分紅保單「美鴻添富美元分紅終身壽險」 以及「美鴻世代美元分紅終身壽險」，結合壽險保障、分紅機制與資產傳承等特色，協助國人打造完善家庭保障。

根據內政部最新統計資料顯示，2024年國人平均結婚年齡再創新高，男性為35.4歲、女性33歲，且女性生育第一胎年齡平均為31.7歲，有逐年增長趨勢。

台新人壽表示，身為家庭經濟要角，更要為自己和家庭的財務保障做足準備，靈活防護家庭與財務，穩健照顧一家人。為讓民眾安心面對不可測風險，建構堅實保障支柱，台新人壽最新推出「美鴻添富」及「美鴻世代」美元分紅終身壽險，均以美元計價，適合有美元需求民眾，讓資產配置選擇更多元。

其中，台新人壽「美鴻添富美元分紅終身壽險」，提供保戶6年期與10年期兩種繳費方式，壽險保障終身（至110歲），0歲起就可投保，6年期最高投保年齡75歲，10年期最高投保年齡72歲，保額最低1萬美元，最高1,000萬美元（15歳以下最高200萬美元），對於希望補足家庭保障缺口的民眾，可依自身需求選擇適宜的繳費年期。

台新人壽說明，「美鴻世代美元分紅終身壽險」，可選擇躉繳及2年繳兩種繳費方式，壽險保障終身（至110歲），0歲起就可投保，其中躉繳最高投保年齡80歲，2年繳最高投保年齡78歲，保額最低1萬美元最高750萬美元（15歳以下最高200萬美元），除提供民眾家庭保障抵禦風險，同時擁有自主規劃身後財富傳承的附加價值。

此外，分紅保單提供壽險保障，還有機會參與保單經營績效分紅。台新人壽新推出「美鴻添富」及「美鴻世代」美元分紅終身壽險，第3保單年度起有機會分享年度保單紅利，紅利分享採｢增額繳清保險」方式處理，亦即將紅利用於增加保額，讓壽險保障有機會隨時間同步長成，第4保單年度起則有機會分享終期保單紅利，視情況分別以「終期保額保單紅利」或「終期現金保單紅利」給付。

台新人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配仍視實際經營成果而定。

台新人壽強調，面對無法預測的大環境，民眾對於保險保障以及想穩健累積資產需求日益提高，分紅保單具備壽險保障及紅利分享特性，不論是中壯年家庭支柱規劃壽險保障守護家人，或是熟齡長者規劃資產傳承，分紅保單都是不錯選擇，滿足不同族群保險保障與財務規劃雙重需求。

