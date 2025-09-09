晴時多雲

美智庫憂中施壓卡達 經部：近5成天然氣來自政經穩定地區

2025/09/09 13:42

經濟部重申，台灣LNG進口來源已多元分散，確保LNG貨源穩定。（資料照）經濟部重申，台灣LNG進口來源已多元分散，確保LNG貨源穩定。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體報導台灣液化天然氣（LNG）進口3成來自卡達，而卡達易受中國施壓，台灣應思考是否尋求替代來源，例如與美國簽訂合約。經濟部重申，台灣LNG進口來源已多元分散採購，若有符合我國需求且具價格競爭力的LNG貨源，將評估採購可行性。

卡達與台灣已簽訂供氣27年的合約，但美國智庫示警，台灣液化天然氣進口有30%來自卡達，而卡達易受中國施壓，台灣應思考是否尋求替代。

經濟部表示，台灣LNG採購採中長約布局為主、短約與現貨為輔的動態調整策略，有助於提升能源供應韌性，維持LNG貨源穩定。

以2024年為例，全球主要產氣國共22國，而台灣的LNG進口國已達14國，主要進口來源包含澳洲、卡達、美國、巴布亞紐幾內亞、馬來西亞、汶萊、奈及利亞等，台灣的LNG進口來源已多元化，且其中，政經較為穩定地區如澳洲、美國約占近五成，請外界放心。

經濟部最後強調，卡達氣源占比自2013年49%降至2024年25%，充分展現政府降低對單一氣源依賴度之努力。

另，台灣自2019年起引進美國合約氣源，進口占比已從2019年3%提高至2024年10%，且中油也在今年3月20日與美國簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，表明投資及採購LNG意願，未來向美進口LNG量將持續增加。

