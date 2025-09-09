台中市府今天再度賣地 標售金額創新低

中市地政局九日標售土地。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局今天辦理「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地公開標售，共173筆土地，最終共脫標31筆，標脫總金額41.42億，溢價率為1.3%，標脫率17.92%，溢價率相當低，脫標金額更是近期最低。

對此，開發商表示，多筆投標金額跟市價差不多，在於預售屋銷售市況不好，影響建商投資意願，鬆綁銀行法72-2似未有效。

今天是中市府地政局今年第3次標售土地，不過，今年房市景況並不好，173筆土地只有34筆土地投標，有139筆土地無人標，但是當中有3筆廢標，只有31筆脫標，脫標率1.27%，而脫標金額創近期新低，只有41億餘元，整體標脫率僅17.9%，只略高於6月標售的17.6%，土地標售的標脫率已連續3次低於2成，整體溢價率也只有1.3%。

位視為本次地王的西屯逢大段21號，順利標出。（記者蘇金鳳攝）

其中被視為地王的區段徵收的西屯區逢大段21，底標為18億2367萬5000元，以18億2388萬8889元，只比底價多21萬多，而被視為地后的重劃區南屯區昌明309段，卻無人投標。

張姓開發商表示，此次的不管是溢價率及標脫金額都相當低，在於建商預售市況不佳，因此投標者都出手謹慎，因此得標者的價格跟市價差不多，可看出都是小塊土地順利標出去，都是蓋來自住。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次台中市土地標售釋出的土地，許多皆為先前未標脫的標的，而13期、14期的土地多半狹長零碎，不利於建商獨立開發，但對有意購地自建的買家頗具吸引力，故標脫的土地，半數都是低於百坪的低總價標的。

