出席玉山永續講堂 蕭美琴︰台灣很重要 世界更美好

2025/09/09 13:08

台北大學「玉山永續講堂」由日本建築大師安藤忠雄設計。（記者翁聿煌攝）台北大學「玉山永續講堂」由日本建築大師安藤忠雄設計。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕副總統蕭美琴9日出席玉山銀行捐建國立台北大學「玉山永續講堂」動土祈福典禮，蕭美琴讚許玉山金控是企業實踐社會責任的典範，設計永續講堂的日本建築大師安藤忠雄也到場分享設計理念，安藤忠雄指出，台灣現在是世界上非常重要的國家，希望學校也能培養出更多優秀的學子，讓世界更美好。

副總統蕭美琴（中右）與安藤忠雄（中左）參加台北大學「玉山永續講堂」動土祈福典禮。（記者翁聿煌攝）副總統蕭美琴（中右）與安藤忠雄（中左）參加台北大學「玉山永續講堂」動土祈福典禮。（記者翁聿煌攝）

玉山金控董事長黃男州表示，「玉山永續講堂」由安藤忠雄所設計，由玉山金控贊助7億元經費，於台北大學三峽校區西側校地，運用質樸天然的清水混凝土材料，以簡約線條與幾何形狀的建築風格，結合陽光、湖水與森林等大自然環境元素，創造出獨特光影變化與靜謐的氛圍。

台北大學前校長李承嘉表示，台北大學長期重視人才培育與永續發展，孕育許多法商專業與人文關懷的人才，更積極響應國際永續趨勢，協助政府與產業投入永續轉型行動，也是玉山重要的產學合作夥伴，由於玉山金控創辦人黃永仁是台北大學的傑出校友，雙方團隊在交流永續講堂的構想，並期盼雙方未來在ESG方面的合作，為台灣發揮更大的永續影響力，玉山金控攜手台北大學建置「玉山永續講堂」。

台北大學校長林道通表示，「玉山永續講堂」預計於2028年底完工，規劃設置包含150人的國際會議講堂與多功能空間，作為永續講座、國際會議等用途，未來不僅將匯集跨世代、跨國家的創新思想及永續能量，更期待成為台灣連結全球、推動永續發展的重要搖籃。#

