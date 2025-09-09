晴時多雲

退休夢碎！65歲男因兒子「1句保證」 205萬退休金慘蒸發

2025/09/09 20:20

日媒以真實案例，揭示日本高齡族群正面臨日益嚴重的投資詐騙風險。（示意圖，路透）日媒以真實案例，揭示日本高齡族群正面臨日益嚴重的投資詐騙風險。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休金本應是支撐晚年生活的重要保障，卻可能因為身邊的人一句話而化為烏有。日本一名65歲男子因為太相信兒子所推薦的AI投資系統，並且不斷掛保證稱「一定賺錢」，最終他慘損失1000萬日圓（約新台幣205萬元），陷入深深後悔與無助，失去了安穩的退休生活。真實案例揭示日本高齡族群正面臨日益嚴重的投資詐騙風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的佐佐木健一（65歲，化名）長年任職於大型製造業，5年前退休，領到約2000萬日圓退休金（約新台幣410萬元），原本是為了安穩度過晚年的重要資金。

退休半年後，長子翔太（38歲，化名）開始向父親推薦投資。翔太從事IT相關工作，幾年前便開始投資虛擬貨幣及AI投資，經常向父親保證「一定賺錢」。雖然健一多次拒絕，但在翔太詳細說明AI自動交易系統勝率高達九成以上，健一最終信任兒子，並在投資說明會上與所謂「師父」簽約，並保證「這套系統特別適合像您這樣的退休族群，能安心增值資產」。

起初幾個月，投資報酬正常，健一也因此感到安心。但後來系統出現問題中斷，自行上網查詢投資平台，卻發現網站早已無法登入，驚覺有異後他質問翔太，這時翔太才崩潰痛哭，坦承自己也被騙了，結果讓健一投入的1000萬日圓幾乎無法追回。

如今，健一不僅失去了大半退休金，也失去了安穩的退休生活，他無奈地說「世上哪有什麼絕對賺錢的投資，我至今都在後悔，為什麼當時沒更謹慎，為什麼偏偏選擇相信。」

報導指出，日本金融廳統計顯示，2023年至2024年間，投資詐騙諮詢案件達1萬5054件，其中約25%為60歲以上高齡族群。2024年度65歲以上受害者總計達30萬4130件，顯示高齡族群正面臨日益嚴重的投資詐騙風險。

