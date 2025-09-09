運動部掛牌！經濟部國營事業挺體壇 培育國手在國際賽事發光

經濟部祝賀運動部掛牌，經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生前往台電女籃訓練基地請益。（取自經濟部臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕運動部於今（9日）正式掛牌成立，經濟部也釋出恭賀影片，台電董事長曾文生向經濟部長龔明鑫介紹台電女籃；經濟部所屬國營事業的中油、台電長期培育體育選手，更已經營、贊助逼近百支隊伍。

經濟部臉書釋出恭賀影片，龔明鑫在曾文生陪同下，前往台電女籃訓練基地請益。經濟部一直是台灣運動的重要推手，包括台電、中油、台糖、台水等國營事業，長久以來經營或贊助的隊伍超過97支。

台電公司有6支隊伍，包括女籃、女羽、男子棒球、女排、男排、足球等，台灣隊長陳傑憲就曾在台電棒球隊，多年來台電培育超過500位國手，是體壇重要推手。

中油也長期贊助多位國手，並在奧運舞台發光，其中包括桌球選手林昀儒、鄭怡靜、拳擊選手陳念琴、體操選手唐嘉鴻、羽球選手李佳馨等。

另外，台糖、台水則都贊助校園棒球隊，台糖攜手嘉義大學深化棒球發展合作，今年2月26日與嘉義大學棒球隊簽署合作意向書，提供近百萬元資金，支持購置訓練器材、保健食品與飲用水等資源，支援運動員的備戰與表現。

台水3月18日也宣布以冠名方式贊助台東大學棒球隊，首年注入約新台幣100萬元經費，並提供訓練器材及賽事支援，鼓勵地方青年投入運動與學習。

經濟部表示，運動部的成立，除了為台灣運動體壇加持，更為台灣體育加油，全民一起挺運動。

