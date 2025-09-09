晴時多雲

財經 > 國際財經

現在美股該買什麼？高盛揭「3大主線」點名黃金上漲「這麼多」

2025/09/09 13:44

高盛建議，2025年下半年，投資人應專注於3個關鍵領域的股票。（資料照）高盛建議，2025年下半年，投資人應專注於3個關鍵領域的股票。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著夏季接近尾聲，投資人正尋找下半年股市趨勢線索。高盛最新研究報告指出，投資人應緊盯3大主線，包括替代資產管理公司、擁有高比例浮動利率債務的企業，以及黃金礦業股。報告中點名黃金，預估到2026年金價還將再漲14%，同時也將帶動礦業股同步上行。

高盛分析師在9月5日的報告中表示，美國股市持續創新高，加上勞動市場降溫、關稅影響未明，市場瀰漫對泡沫的疑慮。在這樣的環境下，投資人若能把握三大方向，將更有機會穿越不確定性。

首先，高盛建議關注替代資產管理類股。與傳統銀行相比，這些公司市值尚未回升至選後高點，卻有望受惠於資本市場活動與整體經濟成長。高盛首席策略師柯斯汀（David Kostin）指出，今年股權融資已年增23%，有望帶動該產業受益。

其次，擁有高比例浮動利率債務的公司也值得留意。隨著市場押注聯準會將降息，這類企業的財務壓力可望緩解、獲利改善。高盛指出，自8月以來，這類股票已上漲13%，未來還將受惠於大而美法案《One Big Beautiful Bill Act》，允許更多利息支出扣稅。

第三，高盛看好黃金礦業股。今年以來金價已上漲37%，強勁的央行與ETF需求仍將推動漲勢。高盛預估，到2026年金價還將再漲14%，同時也帶動礦業股同步上行。

高盛更形容黃金的價格走勢「更像曼哈頓房地產，而非石油」，顯示其獨特的避險與增值特性。

