財經 > 房產資訊

信用管制、房貸緊縮夾擊 Q2全台科學園區周邊中古屋房價全面下跌

2025/09/09 12:15

根據房仲業者發布，第2季全台科學園區周邊中古屋房價指數全數下跌。（永慶房產集團提供）根據房仲業者發布，第2季全台科學園區周邊中古屋房價指數全數下跌。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮、信用管制夾擊，房市買氣急凍，而房價也跟著緩步下跌，根據房仲業者發布，全台科學園區周邊中古屋房價也無法倖免，第2季房價指數全數下跌，又以高雄科學園區周邊跌幅最深、季跌4.1%。

高雄園區周邊房價季跌幅最深

根據最新發布的「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，第2季台南園區周邊中古屋房價指數季跌3.1%、新竹園區季跌2.3%，以及台中園區周邊季跌1.4%，呈現全面下跌。

而且攤開各園區近1年房價指數走勢，中科園區自去年第4季開始出現下跌，截至今年第2季已經連續3季走跌，台南園區則是今年1、2季連續兩季走跌。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，第2季在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方購屋心態保守，期待有一定的降幅才願意進場，且部分屋主也評估房市現況，願意讓利、降價出售，也讓第2季科學園區房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價正在修正中。

郭翰補充，雖然科學園區在產業進駐後，有望帶動龐大的人才需求，使當地的購屋需求走升。不過，不少科技大廠目前仍在建廠與擴廠階段，離全面貢獻產能時間尚早。因此，在就業人口尚未到位，及生活機能仍待完善下，加上前幾年房價已提前反映，與現階段房市受政策衝擊，自然難獲得在地、剛需買盤青睞，也使近年來漲多的房價開始下修。

