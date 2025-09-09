公司財務長閃辭 戴爾盤後股價聞訊下挫

戴爾公司財務長麥吉爾 （Yvonne McGill） 將於9月9日辭職。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國筆電大廠戴爾（Dell）週一（8日）宣布，公司財務長麥吉爾 （Yvonne McGill） 將於9月9日辭職。消息一出，戴爾週一盤後股價下挫2%。

綜合媒體報導，戴爾聲明表示，麥吉爾的辭職與公司財務報表、內部控制、營運、政策或實務無關，並稱麥吉爾辭職後，仍將擔任公司顧問至10月31日。

同日，戴爾任命現任全球業務營運與財務高級副總裁甘迺迪（David Kennedy）擔任臨時財務長，任期自9月9日起生效。甘迺迪擁有豐富的管理經驗，他的上任被視為戴爾向前邁進的重要一步。

報導指出，麥吉爾於1994年加入戴爾，期間擔任多個高級職位，包括全球銷售高級副總裁兼首席營運長以及客戶解決方案集團財務長，對戴爾公司的成長與發展貢獻良多。

麥吉爾辭職消息一出，戴爾週一盤後股價聞訊一度下挫2%，最低觸及120.45美元。

