急尋中獎人！今彩539頭獎800萬沒人領 開出投注站在這裡

2025/09/09 12:10

台彩表示，7月5日在台中市南屯區開出的今彩539頭獎800萬元，中獎人至今尚未領獎。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，7月5日在台中市南屯區開出的今彩539頭獎800萬元，中獎人至今尚未領獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！台灣彩券公司總經理謝志宏表示，今年7月5日在台中市南屯區「億起富彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，領獎期限只到10月7日，但中獎人至今尚未現身領獎，提醒曾經到「億起富彩券行」買過今彩539的民眾，趕快檢查手邊彩券有沒有中獎。

根據台彩資料，今年7月5日開獎的今彩539，中獎號碼由小至大依序為「 8、14、22、24、35」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，領獎期限至10月7日止，但中獎人至今尚未現身領獎。謝志宏表示，目前電腦型彩券頭獎中獎人都已現身領獎，只剩這期今彩539頭獎沒人領。

另，台彩今宣布中秋加碼4.5億元，預估銷售金額可增加16億至18億元。謝志宏表示，今年春節及端午加碼效果都不錯，加上威力彩及大樂透頭獎累積獎金相當高，帶動彩券買氣，今年前8月公益彩券銷售金額達1323.8億元、年增13.7%，其中電腦型彩券銷售金額588.8億元、年增31.8%，刮刮樂銷售金額735億元、年增2.4%。

網友回應
載入中
