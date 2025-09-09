晴時多雲

錼創-KY董座：Micro LED需求強 上下半年46比更好

2025/09/09 12:05

李允立看好Micro LED逐步從「難以落地」邁向「一波接一波」的量產階段。（記者方韋傑攝）李允立看好Micro LED逐步從「難以落地」邁向「一波接一波」的量產階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED供應商錼創-KY（6854）揮軍半導體展，今日舉辦技術論壇，董事長李允立受訪時指出，產業雖在上半年遭遇「川普亂流」衝擊，研發投資與市場需求一度受挫，但自7月起情況明顯好轉，第三季起已重回成長軌跡，上下半年業績「遠大於4：6」的比例，全年營運可望優於去年，動能將延續至明年。

李允立指出，上半年因匯率波動造成鉅額損失。公司年初手握大量美元，卻遇上新台幣匯率急升，導致帳面約1.8億至2億元匯損，屬於意料之外的變數。不過，Micro LED發展前景仍然樂觀，下半年不僅有新品量產，明年還會有更多產品走入市場，Micro LED逐步從「難以落地」邁向「一波接一波」的量產階段。

在應用進展方面，錼創與Garmin合作的智慧型手錶專案雖然一波三折，但今年完成量產，成為業界里程碑。現階段來看，產能不足依舊是Micro LED的最大瓶頸，單是手錶需求，就需要現有產能的五倍才能滿足，必須有更多供應鏈廠商參與，產業才會更健康。就算未來成為紅海市場，也意味著技術走向成熟，更高階的應用屆時將成為致勝關鍵。

李允立舉例，錼創目前除了出貨大型顯示器、智慧手錶等產品，更同時運作多達三、四十個專案，項目涵蓋眼鏡、特殊顯示與娛樂產業顯示屏等應用，涉及車載、光通訊、軍用與機器人等新領域。其中，預估車用曲面螢幕導入時程落在2026年底至2027年中，未來數年內，Micro LED將有更多技術突破與新市場出現，錼創將持續扮演推動者角色。

至於外界關切大股東富采（3714）處分持股，李允立表示，這屬於合理財務操作，並未影響公司業務與財務情況，且市場信心仍然存在。除了今年下半營運重新回到成長軌跡之外，明年在終端市場新品齊發之下，公司逐年成長的目標並未改變，也將持續攜手供應鏈擴大產能。

