美突襲逮捕非法僱工 暴露亞洲公司簽證短缺問題

美國當局突襲逮捕約300名在美非法工作的韓人，暴露出亞洲公司簽證短缺問題。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國當局上週在喬治亞州進行突襲，逮捕約300名在美非法工作的韓人，隨著川普政府加強對非法移民的執法，與此同時又希望亞洲製造業巨頭能繼續在美國工廠投入資金，專家認為，這兩大目標相互矛盾，因為亞洲公司很難為美國工廠營運所需的人員取得足夠的工作簽證。

《華爾街日報》報導，美方日前進行大規模臨檢，在位於喬治亞州現代汽車（Hyundai）與LG能源解決方案（LG Energy Solution）合資的電池廠逮捕475名非法工作的人員，其中約300人是南韓公民，這些韓籍技術人員預計很快將包機返國。

請繼續往下閱讀...

南韓官員透露，被拘留者大多持有B-1商務簽證，這是發放給來美國進行商務活動的外籍人士，而這裡所指的商務活動通常是商務會議等，不包含在美國被僱用或是在美國工作的情況。另外也有部份人員是透過免簽ESTA入境，最長可在美國停留60天，可旅行和進行某些有限的商業活動。

美國當局表示，被逮捕的人士涉及非法越境、透過禁止工作的簽證和免簽證計劃入境或是逾期居留。對此，現代汽車回應表示，正在審查流程，確保合作夥伴保持公司對於自身要求的高標準。

專家指出，在沒有專業人士的情況下，亞洲公司在美國建廠恐怕將需要耗費更長的時間以及更高的成本。美國總統川普也在社群暗示了這種擔憂。川普表示，政府將迅速且合法地讓外國投資人能夠合法地引進他們聰明的人才和技術人才來打造世界級的商品。但川普也提到，外國投資人應該協助培訓美國勞工。

由於製造業就業機會長期下降以及生產外包的問題，美國一直缺乏熟練的技術工人。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在7月發佈的報告顯示，美國缺乏支持半導體和生物科技等先進產業所需的勞動力。半導體產業協會（SIA）則稱，光是在半導體領域，若是不擴大勞動力來源，到2030年預估將有6.7萬個技術職位面臨空缺的風險。

企業表示，他們願意僱用並協助培訓美國勞動力，但是在緊迫的期限內，無法只靠美國人就讓工廠順利運作。這也是為什麼會有數百名來自南韓的技術人員湧入美國的大型專案現場，包括現代、LG等公司經常會帶著他們在南韓合作的承包商，LG能源解決方案透露，這次被逮捕的300名韓人當中，約有250人為承包商工作。

實際上，美國有其他非移民就業簽證允許企業長期引進工人，但這些簽證相對難取得。例如H-1B專業職業工作簽證，允許在美國營運的公司僱用外國工人從事科技、工程等專業工作，但這一簽證每年發放的限額近期已低於10萬。

另外還有E-2商務簽證，專為與美國簽訂貿易協定國家的公司，其在美國的分公司的專業員工所提供，包括台灣、南韓和日本。南韓國民移民（Kookmin Emigration）負責美國移民事務的律師洪昌煥（Hong Chang-hwan，音譯）表示，隨著韓企在美國承接許多大型專案的申請激增，E-2簽證的審查也變得愈來愈嚴格。

2023年，台積電（2330）試圖引進500名經驗豐富的工人，以加速美國廠的建設，此舉卻引發亞利桑納州工會的抗議。南韓產業通商資源部長去年也曾坦言，簽證挑戰使得許多南韓集團難以派遣工人到美國，並增加在那裡的投資。

在拜登和川普政府的呼籲下，主要來自台灣、南韓和日本的亞洲公司正在向美國製造業投資數千億美元。南韓工人被美方拘留之際，首爾和華府正在敲定一項貿易協議，韓方同意向美國投資3500億美元（約新台幣10.6兆元），作為交換，大部份輸美的南韓商品關稅將從先前的25％降至15％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法