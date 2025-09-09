喜獲微軟5286億元大單 AI基建供應商Nebius盤後股價飆漲60％

人工智慧（AI）基礎設施公司Nebius。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）基礎設施公司「Nebius」週一（8日）盤後宣布，與美國科技巨頭微軟（Microsoft）簽署一項總值高達174億美元（約新台幣5286億美元）的AI基礎設施供應協議。消息一出，Nebius週一盤後股價應聲飆漲60%。

綜合媒體報導，根據Nebius聲明，公司將在未來5年內分批向微軟提供大規模GPU基礎設施容量，以支援微軟AI與雲端運算業務的持續擴張。同時，微軟還保留額外購買價值20億美元（約新台幣608億元）服務的選項。

報導指出，該協議對Nebius來說一筆巨額生意，該公司一直致力於通過擴大數據中心業務來抓住AI熱潮的機遇。分析人士認為，與微軟的長期合作，將幫助Nebius穩固市場並改善財務狀況。

受上述消息激勵，Nebius週一盤後股價應聲飆高，漲幅一度超過60%，最高觸及102.98美元。

