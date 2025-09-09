地價稅11月開徵 這2個月買賣還是要繳地價稅

地價稅雖然11月繳納，但以8/31為基準，9、10月雖然房子賣了還是要繳地價稅。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕地價稅於每年11月開徵，小陳最近把房子賣了，不知道今年是否要繳納地價稅；對此，地方稅務局表示，地價稅係徵收當年1月1日至12月31日地價稅，但是以8月31日為納稅義務基準日，之前完成過戶者由新屋主繳納，之後過戶還是由原屋主繳納，也就是說，原屋主即使房屋不在名下還是要繳納地價稅。

地方稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，如果在8月31日前（含當日）完成土地所有權移轉登記，新所有權人持有土地雖未滿1年，仍應繳納全年地價稅，如於9月1日以後才完成土地所有權移轉登記，地價稅就由原所有權人繳納。

也就是說，小陳在9、10月把房子賣了，房子也過戶在新屋主名下，但是他今年還是會收到地價稅單。

地方稅務局說明，地價稅於每年11月開徵，繳納期間為當年11月1日至11月30日，係徵收當年1月1日至12月31日之地價稅，同一納稅義務人在同一直轄市或縣（市）轄區內不管有多少筆課稅土地，只會收到1張繳款書。

