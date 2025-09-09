晴時多雲

台東退休男花100元中大樂透5.97億 捐款2500萬助公益

2025/09/09 11:37

台彩表示，7月底在台東開出的大樂透頭獎5.97億元，中獎人是位60多歲退休男子。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，7月底在台東開出的大樂透頭獎5.97億元，中獎人是位60多歲退休男子。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年7月29日在台東市開出的大樂透頭獎5.97億元，中獎人是一位60多歲的退休男子，他每天騎腳踏車出門找朋友，經過彩券行順路買彩券，幾乎每期都買大樂透100元，這次花100元電選中了頭獎5.97億元，他一次捐出2500萬元由中國信託慈善基金會統籌運用，並包了100萬元紅包給開出頭獎的「百速彩券行」。

台彩總經理謝志宏表示，中獎人是台東本地人，年約60多歲，平常1人獨居，他每天早上騎腳車出門到市區找朋友聊天，經過投注站就會順路買彩券，每次都是花100元電選，這家買3、4次沒中獎就換其他家，這次投注的彩券行是新開的，同樣花100元電選就中頭獎，中獎人還說以後會換一家買彩券。

謝志宏表示，中獎人感覺很淡定，晚上吃好睡好，中獎彩券就放在客廳茶几上，當天晚上台彩公布頭獎商店，他發現是自己光顧過的投注站，但他第2天才去買報紙來對獎，對中頭獎後還擔心報紙印錯，打電話給女兒上台彩官網把中獎數字念一遍給他對獎，後來去女兒家對一次獎才確定，但目前還沒想好獎金如何運用。

