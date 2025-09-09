晴時多雲

台彩中秋加碼4.5億 大樂透加開100組100萬、賓果賓果加碼16天

2025/09/09 11:00

台彩宣布中秋加碼4.5億元，大樂透加開100組100萬元。（記者鄭琪芳攝）台彩宣布中秋加碼4.5億元，大樂透加開100組100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中秋樂加碼！台灣彩券公司今宣布中秋加碼活動4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。今年台彩中秋節共祭出5款遊戲獎金加碼，其中3星彩、4星彩以及39樂合彩都創下史上最長加碼期數，且今年中秋加碼活動舉辦期間跨越多個連續假期。

台彩總經理謝志宏說明，大樂透自9月16日起加開「100組100萬元」，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或到10月31日止，加碼活動期間可以同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重中獎機會。

另，第5屆玩法全新改版的3星彩及4星彩，於9月15日至10月11日，連續24期壹獎獎金翻倍，3星彩壹獎獎金從5千元提高至1萬元，4星彩壹獎獎金從5萬元提高至10萬元；每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，9月27日起至10月12日連續16天「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金從1200元提高至1500元，「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍；39樂合彩自9月29日至10月25日連續24期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。包括3星彩、4星彩及39樂合彩，3款遊戲各加碼24期均創該遊戲史上最長加碼期數。

