央行打炒房 直接終結全國房貸負擔率連8增

受央行不動產選擇性信用管制衝擊、房價轉跌。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受央行不動產選擇性信用管制衝擊、房價轉跌，今年第1季全國、六都房貸負擔率同步下降，甚至直接終結全國連8季負擔率加重趨勢，而六都加新竹縣市中，新竹縣市負擔率已連續3季下降，台北市則是連兩季下降。

根據內政部最新發布，第1季全國房貸負擔率約44.53%，假設每月家戶可支配所得中位數為10萬元，其中就有4.45萬元要拿來還房貸，不過，相較上季下降2.09%，也是自2022年第4季已來連續加重8季後，首度出現下降。

內政部說明，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算出每月房貸支出占可支配所得的比率，根據最新統計，第1季全國中位數住宅價格為1千萬元，對比去年第4季的1028萬元，單季下跌2.72%，促使負擔率下降約1.27%，而同期家戶可支配所得則增加2.21%，進一步使負擔率再下降約1%，加上五大銀行新承做房貸平均利率緩升至2.249%，使負擔率略升0.17%。最終計算結果，第1季全國房貸負擔率較去年第4季下降2.09%。

Q1全國、六都加新竹縣市罕見同步下降

再觀察六都、新竹縣市第1季的房貸負擔率，台北市為68.94%、季減2.27個百分點，新北市為58.68%、季減2.33個百分點，桃園市為38.98%、季減0.99個百分點，台中市為53.37%、季減2.89個百分點，台南市為42.23%、季減2.83個百分點，高雄市為43.13%、季減2.6個百分點，新竹市為38.29%、季減2.13個百分點，以及新竹縣為41.48%、季減2.71個百分點。

其中高雄市自2022年第四季便連續加重，直到今年第1季才終結連9季加重趨勢，而桃園市則是終結連七季加重，新北市終結連五季加重，台中、台南市則終結連4季加重。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸負擔率下降，主要應該來自於房價的略為修正，央行的管理政策的確直接有效，不過民眾也會觀察政策方向。

