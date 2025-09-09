股匯同飆！台股創新高、新台幣勁揚逾1角衝上30.375元

台股創新高，新台幣勁揚逾1角衝上30.375元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據疲軟，市場預期聯準會（Fed）將會加速降息，激勵美四大指數收紅，那指創下新高，台股受到連動，大盤指數攻高再寫紀錄，新台幣兌美元匯率也同步走揚，早盤一舉升破30.5元關卡，直上30.375元，勁揚1.45角。

由於市場對Fed降息預期升溫，美元指數跳水，主要亞幣雖然也全面走揚，日圓兌美元匯率來到147.14、人民幣離岸價再度突破7.12兑1美元，但台幣在外資熱錢大舉回流下，升勢最猛，截至10點半前升幅達0.44%。

請繼續往下閱讀...

美國上週公布8月新增就業人數遠低於預期，美就業市場惡化，市場押注Fed可能會加速降息，目前各界聚焦本週即將公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）。若8月新上路的對等關稅推升通膨明顯升溫，恐使Fed年底降息速度受限，並為美元帶來一定支撐；反之，若通膨在市場預期中，美元恐進一步走弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法