想退休卻一延再延？3驚人數據可能改變你的想法

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說，提早退休是個夢想。根據1項調查顯示，2024年約59%美國成年人希望能在65歲退休，但外媒報導，若你還是屬於41%仍在考慮退休延後的人來說，有3項數據，可能會改變你的想法與決定。

世界衛生組織（WHO）的數據，美國人的平均壽命為76.4歲。然而，即使普通人活到了這個年齡，也不代表他們就能安享晚年。WHO數據顯示，美國人的健康預期壽命僅63.9歲。超過這個年齡，患上慢性疾病的機率大增，因此無法輕鬆享受晚年。

而根據台灣內政部公布民國113年（西元2024年）簡易生命表，國人平均壽命來到80.77歲，與前1年的80.23歲，增加0.54年，其中男性為77.42歲、女性為84.30歲，但數據顯示，2019年台灣不健康餘命為8.47年，疫情期間曾降至7.78年，預估2026年可能回升至8年以上。

1.大多數人在職涯上花了9萬小時

資料科學家Andrew Naber計算出，多數美國人在其職業生涯中總共花了9萬個小時在工作上。這筆寶貴的時間是無法挽回的。

1天只有24小時，一生中花9萬個小時在工作上聽起來很多。因此這可能會促使這些人儘早利用剩餘的退休時間。如果你每週工作35小時，那麼提早5年退休就能讓你有機會重新獲得約9100小時的退休時間。

2.提前退休可減少憂鬱症

退休環境可能會對心理健康產生重大影響，根據《全球健康研究與政策》期刊發表的1項研究得出，那些在積極環境下退休、懷抱理想目標的人患憂鬱症的風險較低；而在消極環境下退休的人，心理健康狀況則較差。

在相對年輕且健康的時候主動選擇退休，可以降低憂鬱症的風險，但如果拖延太久，則會增加被迫退出職場的幾率，無論是因為身體健康問題還是其他原因。

3.錢怎麼辦？

YouGov調查顯示，儘管有59%的美國人希望提早退休，但只有40%的人認為自己能真正實現這個目標，這種差距可能是經濟焦慮和生活成本上升造成的，沒有人願意在沒有穩固的財務保障的情況下退休。

擔心錢不夠用是真實存在的。但提前退休後也有一些方法可以提高財務安全，像是考慮搬到生活成本較低的城市或國家、縮減退休後的預算，進一步增加儲蓄等，或者是找財務顧問制定合適的退休時間表，並制定實現目標的策略。

