晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

想退休卻一延再延？3驚人數據可能改變你的想法

2025/09/09 14:08

對很多人來說，提早退休是個夢想。（示意圖，法新社資料照）對很多人來說，提早退休是個夢想。（示意圖，法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說，提早退休是個夢想。根據1項調查顯示，2024年約59%美國成年人希望能在65歲退休，但外媒報導，若你還是屬於41%仍在考慮退休延後的人來說，有3項數據，可能會改變你的想法與決定。

世界衛生組織（WHO）的數據，美國人的平均壽命為76.4歲。然而，即使普通人活到了這個年齡，也不代表他們就能安享晚年。WHO數據顯示，美國人的健康預期壽命僅63.9歲。超過這個年齡，患上慢性疾病的機率大增，因此無法輕鬆享受晚年。

而根據台灣內政部公布民國113年（西元2024年）簡易生命表，國人平均壽命來到80.77歲，與前1年的80.23歲，增加0.54年，其中男性為77.42歲、女性為84.30歲，但數據顯示，2019年台灣不健康餘命為8.47年，疫情期間曾降至7.78年，預估2026年可能回升至8年以上。

如果你還在思考是否提早或延後退休，報導列出統計數據或許能幫助您做出決定。

1.大多數人在職涯上花了9萬小時

資料科學家Andrew Naber計算出，多數美國人在其職業生涯中總共花了9萬個小時在工作上。這筆寶貴的時間是無法挽回的。

1天只有24小時，一生中花9萬個小時在工作上聽起來很多。因此這可能會促使這些人儘早利用剩餘的退休時間。如果你每週工作35小時，那麼提早5年退休就能讓你有機會重新獲得約9100小時的退休時間。

2.提前退休可減少憂鬱症

退休環境可能會對心理健康產生重大影響，根據《全球健康研究與政策》期刊發表的1項研究得出，那些在積極環境下退休、懷抱理想目標的人患憂鬱症的風險較低；而在消極環境下退休的人，心理健康狀況則較差。

在相對年輕且健康的時候主動選擇退休，可以降低憂鬱症的風險，但如果拖延太久，則會增加被迫退出職場的幾率，無論是因為身體健康問題還是其他原因。

3.錢怎麼辦？

YouGov調查顯示，儘管有59%的美國人希望提早退休，但只有40%的人認為自己能真正實現這個目標，這種差距可能是經濟焦慮和生活成本上升造成的，沒有人願意在沒有穩固的財務保障的情況下退休。

擔心錢不夠用是真實存在的。但提前退休後也有一些方法可以提高財務安全，像是考慮搬到生活成本較低的城市或國家、縮減退休後的預算，進一步增加儲蓄等，或者是找財務顧問制定合適的退休時間表，並制定實現目標的策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財