焦點股》光寶科：AI業務帶旺營運 帶量衝2年波高

2025/09/09 10:47

光寶科AI 收入占比，法人預期2025年達20%，2026 年進一步增至25%。（記者方韋傑攝）光寶科AI 收入占比，法人預期2025年達20%，2026 年進一步增至25%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於公司業務成功切入輝達（NVIDIA）高階AI伺服器供應鏈，市場看好該公司8月營收可望繳出亮眼成績，期待心理激勵買盤進駐，加上台達電創天價拉開比價空間，帶動光寶科今日股價盤中勁揚，截至上午10時16分暫報144.5元，漲幅7.83%，成交量3萬6836張，創下2年來波段新高價。

光寶科未來成長主要來自雲端、物聯網與AI伺服器需求，管理階層對第3季維持樂觀看法，預期各部門皆具成長潛力。該公司規劃於2026年推出500kW與1MW電源機櫃，預期帶動營收持續向上，並以雲端運算、工業自動化等高成長市場作為高毛利率來源，聚焦高階產品與新技術布局。

法人指出，光寶科AI伺服器電源與ASIC客戶需求顯著攀升，2025、2026年營收與獲利可望重返增長。PSU（電源供應）與BBU（後備電源）將成為推升業績的重要次系統應用；同時，液冷散熱方案與新產品線擴展，加上強化與新客戶合作，有助提升市場競爭力及長期潛能。

關於光寶科AI收入占比，法人預期2025年達20%，2026年進一步升至25%，來源包括電源與機櫃機構件。隨著北美、中國及越南產能擴張，營收動能將更為顯著。法人認為，隨產能調整與技術成熟，學習曲線帶來的壓力將在2025年下半年顯著減輕，整體營運結構與獲利能力可望逐步改善。

