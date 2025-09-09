晴時多雲

焦點股》車王電：8月營收倍增 股價強漲

2025/09/09 10:35

汽車電子零組件廠車王電（1533）8月營收3.83億元，月增27.21%、年增102.34%，激勵今天早盤股價一度直逼漲停價。（取自車王電官網）汽車電子零組件廠車王電（1533）8月營收3.83億元，月增27.21%、年增102.34%，激勵今天早盤股價一度直逼漲停價。（取自車王電官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車電子零組件廠車王電（1533）8月營收3.83億元，月增27.21%、年增102.34%，激勵今天早盤股價一度直逼漲停價，截至10:13分，股價暫報34.2元，漲幅收斂，上漲6.71%，成交量646張。

車王電累計1-8月營收達24.13億元，年增38.76%。車王電積極佈局充電樁、車輛及供應鏈所需高精密數位工具等領域，已經取得CCS1高電壓大功率充電樁VPC認證製造商，國內裝機預計到今年底將達200座。

而車王電自行開發的智慧充電系統5年來已經在全台16個客運場站運行，並在下半年開始導入日本市場。

轉投資的華德動能（2237）今年接獲電動巴士訂單逾200輛，電巴內銷量將呈雙位數成長，海外佈局已經切入日本客運市場，在日本電動巴士市占率今年底以20％為目標，可望挹注獲利。

