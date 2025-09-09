薪水全給老婆管！59歲男退休前問存款多少 答案令他全身發涼

不少人會把財務交由另一半打理，但在無法掌握實際財務狀況，就迎來退休的案例，其實並不少見。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會把家庭開銷長期交由配偶全權管理，主要是相信對方會妥善處理，但在無法掌握實際財務狀況，就迎來退休的案例，其實也並不少見。日本一名59歲男子山田健一（化名）住在東京，他年收800萬日圓（約167.8萬元新台幣），每個月只拿3萬日圓（約6300元新台幣）當零用錢，但豈料在這個退休前夕的年齡，他詢問妻子「存款有多少」，結果卻迎來了「不太清楚」的答案，且房貸還要到70歲之後才可能還完，這個答案令他腦袋一片空白。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，健一42歲才結婚，現在與妻子及高中二年級的女兒共3個人住在一起。目前仍在還房貸，每個月開銷則完全交由掌管家計的妻子處理。

健一把關於金錢的事情全部交給妻子處理，自己只拿每月3萬日圓的零用錢，平常的午餐就是便利商店的2個飯糰，聚會每年也只會參加幾次。而他已經戒菸，都去1000日圓（約209.8元新台幣）的平價剪髮打理，信用卡也由妻子管理，因此自己幾乎不會購買任何東西。

當健一想要談家計時，妻子總是這樣回答：「沒問題啦。房貸也快還完了，還有退休金。存款也有在準備。」健一也就沒有再追問，而他最希望的，是能讓女兒上大學，所以一直相信，家裡是在為未來存錢，而不是提高生活水準。

健一首次感到不安，是在公司參加「人生規劃研討會」時。當他聽到退休後的家計模擬、退休金與年金試算時，心中湧現「這樣下去真的沒問題嗎？」的疑問。他說：「孩子小的時候，我覺得『現在是撐住的時候』所以能忍耐。但不知不覺，退休就在眼前，手上什麼也沒有。連存摺都沒看過。」

健一於是鼓起勇氣問妻子：「你能告訴我現在存款有多少嗎？」結果妻子的回答出乎他的意料：「存款？嗯……確切金額不清楚，但教育費之類可能已經花掉不少。」

更讓健一震驚的是，房貸要繳完預計要到「70歲以後」。健一於是問妻子：「不是應該在退休前還清嗎？」結果妻子卻回說：「如果提前還款生活會很吃緊。」

聽到妻子的答案，健一說，那一刻他真的腦袋一片空白。

健一估算自己的退休金大約1000萬日圓（約209.8萬元新台幣），扣掉房貸與生活費後所剩無幾。年金試算顯示，夫妻合計每個月僅22至23萬日圓（約4.61萬至4.82萬元新台幣），對比現有支出，顯然入不敷出。

像健一這樣，家計全交由一方掌握的家庭，容易出現「自己受到保護、應該沒問題」的錯覺，導致未掌握實際狀況就迎來退休。理財規劃師也建議夫妻倆應該共同掌握家計，並在50歲左右就確認退休後的收支狀況。

健一目前已開始使用記帳App，與妻子重新檢視支出。他說：「把一切交給妻子處理，這也是我的責任。現在開始，我想同時考慮自己的責任，以及作為家庭一員的責任。」

