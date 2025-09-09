美歐官員齊聚美財政部 研議對俄制裁與石油關稅

知情人士透露，美國和歐洲官員8日在美國財政部會面，討論對俄羅斯施加各種形式的經濟壓力，還說美國財政部長貝森特也有參與。圖為貝森特。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1位知情人士透露，美國和歐洲官員8日晚間在美國財政部會面，討論對俄羅斯施加各種形式的經濟壓力，包括新的制裁和對採購俄羅斯石油徵收關稅。

根據美聯社報導，該知情人士表示，美國官員向歐洲官員強調，美國總統川普願意採取重大行動結束俄烏衝突，但希望歐洲夥伴在所有行動中都能全力合作。

這次會議持續不到2小時，重點討論關稅行動、就制裁決定採取集體行動必要性，以及如何管理目前主要在歐洲仍被凍結的俄羅斯主權資產等問題。

知情人士聲稱，美國財政部官員，包括部長貝森特（Scott Bessent）本人，以及白宮、國務院和美國貿易代表參加8日的會議。歐洲團隊則包括專注於能源、制裁、金融服務和貿易的工作人員。

知情人士補充，雙方官員定於今（9）日再次會面。

這次會晤正值川普試圖說服俄羅斯總統普廷同意與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，結束持續3年半的俄烏衝突之際。

川普7日指出，他預計將在未來幾天與普廷會談，並承認解決俄烏衝突比他預想的要困難。但他也向記者強調，有信心解決俄烏衝突。

