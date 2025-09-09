晴時多雲

賴總統頒「經濟部專業獎章」給甘利明、魏哲家

2025/09/09 10:10

總統賴清德（左二）今出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式，並頒發「經濟部專業獎章」給獲獎的日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明（右二）。（記者洪友芳攝）總統賴清德（左二）今出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式，並頒發「經濟部專業獎章」給獲獎的日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明（右二）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕總統賴清德今出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式，並頒發「經濟部專業獎章」給獲獎的日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、台積電董事長暨總裁魏哲家，表彰他們在國際經貿、產業合作及科技創新的卓越貢獻，魏哲家未能親自到場領獎，由執行副總暨共同營運長秦永沛代領。

經濟部部長龔明鑫表示，甘利明長年積極地推動臺灣跟日本，尤其是在半導體戰略的佈局上，積極地倡議臺灣跟日本的合作，他也是促成台積電到日本熊本廠順利設廠的重要推手。

他說，甘利明昨天也共同參與「台日半導體科技促進會」的成立，透過這樣的平台，雙方未來無論在半導體、廠商合作、技術交流或相互投資方面，相信都會有更深入的合作關係。

龔明鑫介紹大家熟悉的魏哲家，指出魏哲家正帶領著台積電持續營運，推動整個半導體先進製程的技術改進，領先全球，並支撐未來 AI 的發展，他的努力不僅展現在台積電的成功數字上，更是全世界數位化、模型化的重要支柱。台灣晶片幾乎無所不在，一年 365 天、每天 24 小時、每分每秒，全世界都有台灣製造的晶片在持續運作，這是非常重要、值得我們持續努力的事。

龔明鑫認同魏哲家董確實是台積電創辦人張忠謀譽為「準備最齊全的企業領導人」，他個人在 2020 到 2024 年間，很榮幸能以國發會法人董事與魏同在台積電董事會服務4年，魏在進行業務報告時，對國際局勢或公司運作的掌握都十分到位，內容精準、水準極高，並且常帶有幽默感，聽他演講是一種享受。然而，他在做決定時又非常果斷，對台積電的成功有著不可磨滅的貢獻，今天得獎可說實至名歸。

