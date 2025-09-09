焦點股》勝悅-KY︰突宣關廠 投資人怒存股變存骨

勝悅-KY昨日突然宣關廠，投資人傻眼大喊「存股變存骨」。 （擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑膠股勝悅-KY（1340）昨日宣布，因應市場低迷宣布關廠，未來先將工廠出租給物流公司，同時規劃轉型發展旅館事業，導致勝悅-KY今日股價開盤後開低走低，截至9:13分為止，股價下跌0.52元、暫報5.55元、跌幅達8.57%，成交量逾千張，昨日此消息公告後，有套牢在40元的投資人怒喊「存股變成存骨」。

勝悅-KY於2014年來台掛牌上市，是首家自中國來台掛牌的塑膠鞋材大廠，一度榮登鞋材股「股王」、興櫃股價超過200元，不過，觀察近兩年獲利格外慘澹，2023年、2024年每年虧損都超過半個股本。勝悅-KY指出，去年起陸續關閉位於中國福建磁灶廠區的廠房，僅存的EVO高分子複合材料廠區也於今年7月停產，積極規劃轉型。

法人指出，勝悅-KY去年營收3.77億元、年減逾三成，今年1月以來，月營收都只剩下2000萬元左右，自7月EVO也停產後，當月營收更只剩下400萬元左右，不過，讓外界質疑的是，既然勝悅-KY自去年起就陸續關閉中國廠房，但觀察去年公告的重大訊息卻隻字未見，甚至今年7月連EVO也停產，但遲至9月初才公告，不少散戶感嘆「KY」股的相關營運資訊公告進度也太落後，如何能確保投資人權益!

