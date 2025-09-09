英特爾高層巨震 產品執行長霍爾索斯將離職

美國晶片大廠「英特爾（Intel）」週一（8日）宣佈了一系列管理層變動。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠「英特爾（Intel）」週一（8日）宣佈了一系列管理層變動，當中包括公司產品執行長霍爾索斯（Michelle Holthaus）將離職。

綜合媒體報導，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）今年稍早曾透露將精簡公司領導團隊，最重要的晶片團隊將直接向他匯報，同時也將裁員以精簡營運。

現最新報導指出，英特爾已展開行動，週一（8日）宣佈了一系列管理層變動，當中包公司產品執行長霍爾索斯將離職。

報導指出，霍爾索斯已在英特爾工作30多年，曾經擔任公司多個高階領導職務，包括在去年前執行長季辛格（Pat Gelsinger）下台後，擔任公司臨時聯席執行長，並在最近擔任英特爾產品部門首席執行長。未來幾個月，霍爾索斯將繼續擔任英特爾策略顧問。

除了宣布霍爾索斯即將離職外，英特爾同日也宣布，任命曾在Arm任職2年的高管克奇奇安（Kevork Kechichian）擔任英特爾數據中心事業部新任執行副總裁兼總經理。

除上述高層人事變動外，英特爾還宣布將成立一個新的中央工程團隊，由公司高級副總裁艾揚格（Srinivasan Iyengar）領導。在新的職位上，艾揚格將打造一項新的客製化晶片業務，以服務外部客戶。

英特爾8日股價收在24.48美元，跌幅0.041%。

