汽車關稅將調降日股再創新高 日經指數首突破44000點大關

日經指數今（9）日早盤首度突破4萬4000點大關，改寫盤中新高。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一美股主要指數收漲，加上貿易、政策前景的樂觀情緒影響，日股今（9）日開高，上午買盤湧入，日經指數首度突破4萬4000點大關，再度改寫盤中新高。

綜合外媒報導，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）週末宣佈離職後，日股週一走高，今日延續強勢漲勢，開盤後大量買盤湧入，主要集中在半導體相關股票。日本時間9點55分，指數觸及4萬4185.73點，超越今年8月19日創下的4萬3876點盤中記錄。

請繼續往下閱讀...

市場對於下一屆政府經濟措施的預期不斷升溫，也支撐了日本股市的上漲。《共同社》週一晚間引述知情人士稱，支持寬鬆貨幣政策的高市早苗（Sanae Takaichi）已決定投入自民黨總裁選舉。

另外，日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）週二（9日）在社群平台X發文表示，美國對日本汽車徵收的關稅預計將於9月16日調降，進一步消除了7月貿易協議的模糊性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法