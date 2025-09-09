川普是金磚國家團結的黏合劑嗎？ 外媒「這樣說」

川普關稅促使金磚國家更有力地呼籲團結。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期對多個金磚國家（BRICS）祭出新一波高額關稅，意外讓這個原本矛盾重重的組織開始強調「團結」。對於此種情況發展，外媒不禁詢問，川普是讓金磚國家團結的「黏合劑」嗎？

據報導，宏觀經濟研究公司凱投宏觀指出，這次美國政策的顯著變化，是川普的關稅炮火不僅對準中國與俄羅斯，也波及過去與華府關係相對友好的印度、巴西與南非。對此，Capital Economics稱，川普的高關稅雖可能製造出金磚內部「更大聲的團結」，卻難以轉化為實質行動或更深層的經濟合作，或真正挑戰美元的地位。

川普政府決定對印度加徵25%的關稅，理由是印度持續進口俄羅斯石油，導致其有效關稅率攀升至36%，在主要經濟體中居高不下。巴西則因政治爭端受罰，包括前總統波索納洛的審判以及華府指控其「攻擊美國科技公司」。南非也因土地改革等議題，遭到更高的關稅懲罰。

研究機構 Capital Economics指出，推動金磚國家內部掀起是否「集體回應」的辯論，就屬巴西總統魯拉最為積極，甚至提議共同反制美國的關稅威脅，還與中國國家主席習近平長談一小時，重申支持多邊主義。

印度總理莫迪也於8月底訪問中國，這將是他7年來首次踏上北京，顯示中印對話重啟。但，實際上多數金磚成員仍以維持與美國的雙邊關係為優先。

Capital Economics於報告稱，美國關稅或許能加速金磚國家的對話，但到目前為止，他們僅停留在口頭層面，因為結構性矛盾依舊存在，例如中國與印度在政治上仍是戰略競爭對手，而經濟上，中國在金磚內部貿易中佔主導地位，將大量製成品輸出壓迫巴西、南非與印度的本地產業。尤其是印度，自2020年以來對中國祭出的反傾銷措施數量全球最多。

中國以外的貿易流動凸顯了金磚國家集團的弱勢。除北京外，印度、巴西和南非的出口中只有2-5%流向其他金磚國家，而流向美國的出口則高達8-18%。至於金磚貨幣的討論，也仍停留在象徵性口號階段。

對此，Capital Economics稱，川普的高關稅雖可能製造出金磚內部「更大聲的團結」，卻難以轉化為實質行動或更深層的經濟合作，或真正挑戰美元的地位。

