晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本：美國將於9月16日起調降日本商品關稅

2025/09/09 09:28

美國將於9月16日前正式下調對日本商品的進口關稅。（示意圖，法新社）美國將於9月16日前正式下調對日本商品的進口關稅。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本關稅談判代表赤澤亮正（Ryosei Akazawa）今（9日）稍早宣布，美國將於9月16日前正式下調對日本商品（包括汽車與零件）的進口關稅。

綜合媒體報導，美國總統川普本月4日（Donald Trump）簽署行政命令，對日本的貿易協議生效，包括汽車在內等許多日本輸往美國的產品，最多只被課徵15%的關稅，其中部分減稅可追溯至8月7日。

而作為交易的一部分，日本政府同意在美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），項目將由美方選定，且日本可能擴大採購美國稻米等農產品。

隨著美日貿易協議落地，日本關稅談判代表赤澤亮正今早在X發文指出，根據美國政府的最新公告，由於關稅稅率調整表即將刊登於《聯邦公報》，美國針對日本的關稅修正措施，包括互惠關稅的調整（具有追溯效力）以及汽車與汽車零件關稅的下調，預計將於2025年9月16日正式生效。

赤澤亮正稱，此次關稅調整，是根據日美雙方就關稅議題達成的協議所作出的具體行動。美國總統已於9月4日簽署相關總統令，該命令將成為調整措施的法律依據。不過，截至目前，該命令尚未正式刊登於《聯邦公報》，仍處於「未公告」狀態。

赤澤亮正表示，根據其目前掌握的資訊，美國政府預計將於9月9日之後，在當週內完成公告。由於採用曆日（非工作日）計算，關稅調整措施預計將於9月16日正式生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財