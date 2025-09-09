日本：美國將於9月16日起調降日本商品關稅

美國將於9月16日前正式下調對日本商品的進口關稅。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本關稅談判代表赤澤亮正（Ryosei Akazawa）今（9日）稍早宣布，美國將於9月16日前正式下調對日本商品（包括汽車與零件）的進口關稅。

綜合媒體報導，美國總統川普本月4日（Donald Trump）簽署行政命令，對日本的貿易協議生效，包括汽車在內等許多日本輸往美國的產品，最多只被課徵15%的關稅，其中部分減稅可追溯至8月7日。

請繼續往下閱讀...

而作為交易的一部分，日本政府同意在美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），項目將由美方選定，且日本可能擴大採購美國稻米等農產品。

隨著美日貿易協議落地，日本關稅談判代表赤澤亮正今早在X發文指出，根據美國政府的最新公告，由於關稅稅率調整表即將刊登於《聯邦公報》，美國針對日本的關稅修正措施，包括互惠關稅的調整（具有追溯效力）以及汽車與汽車零件關稅的下調，預計將於2025年9月16日正式生效。

赤澤亮正稱，此次關稅調整，是根據日美雙方就關稅議題達成的協議所作出的具體行動。美國總統已於9月4日簽署相關總統令，該命令將成為調整措施的法律依據。不過，截至目前，該命令尚未正式刊登於《聯邦公報》，仍處於「未公告」狀態。

赤澤亮正表示，根據其目前掌握的資訊，美國政府預計將於9月9日之後，在當週內完成公告。由於採用曆日（非工作日）計算，關稅調整措施預計將於9月16日正式生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法