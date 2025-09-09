國際油價驚險反彈！OPEC+只小幅增產 川普嗆祭「對俄新制裁」

國際油價週一（8日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（8日）收高，收復了上週部分跌幅。此前產油國組織 OPEC+ 決定僅小幅增產，而投資人則預期，美國可能對俄羅斯原油祭出更多制裁。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 39 美分，或 0.63%，收每桶 62.26 美元。

布蘭特原油期貨上漲 52 美分，或 0.79%，收每桶 66.02 美元。

OPEC+曾表示計畫自 10 月起再度增加產量，但幅度低於部分分析師原先預期。《路透》本月稍早曾報導，部分成員國正考慮再次調升產量。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示：「市場在 OPEC+ 的增產議題上走得太前面了，今天我們看到的，是典型的『買在謠言起、賣在事實出』的反應。」

OPEC+週日（7日）同意自 10 月起進一步增產。根據協議，OPEC+這8個成員國將從 10 月起每日增產 13.7 萬桶，不過這遠低於 9 月和 8 月每日約 55.5 萬桶，以及 7 月和 6 月每日 41.1 萬桶的增幅。

分析師指出，本次增產的實際影響預料有限，因部分成員國早已過度生產，因此新增的產量可能僅反映已經流入市場的桶數。

美國總統川普週日表示，他已準備進入對俄羅斯制裁的「第二階段」，這是他最接近暗示即將因烏克蘭戰爭，而加強對莫斯科或其石油買家的制裁。

Fujitomi Securities分析師Toshitaka Tazawa表示：「市場也因預期美國可能對俄羅斯祭出新一輪制裁、收緊供給而獲得支撐。」

