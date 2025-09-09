晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美式賣場「免費續杯」飲料！大媽竟自帶超大容量桶裝到飽

2025/09/09 11:22

1名中年婦人帶著1個大容量塑膠瓶，在山姆會員店內的飲料機裝飲料。（圖擷取自網路）1名中年婦人帶著1個大容量塑膠瓶，在山姆會員店內的飲料機裝飲料。（圖擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式大型賣場例如好市多（Costco）、山姆會員店（Sam's Club）會提供飲料免費續杯的服務，但這項福利僅限於賣場內用，但近期山姆會員店的中國武漢門市，卻出現1名婦人帶著大桶飲料瓶裝飲料，並且堅持要裝滿才離開，這段過程被旁人拍下並上傳網路，引起討論。

根據中媒報導，近日1名中年婦人帶著1個大容量塑膠瓶，直接在店內的飲料機裝飲料，一旁有工作人員勸阻，但沒有效果，最後這名婦人把瓶子裝滿才肯離開，這段過程也被中國網友拍下上傳網路。

中國網友批評：「不打滿不走，羊都被薅禿了！」也有網友擔心類似情況若頻繁出現，會導致山姆會員店取消免費續杯服務。

根據中國媒體報導，山姆會員店的冷飲免費續杯服務，是該店為會員提供的特色福利之一，會員在購買指定飲品後，憑購買單據或收銀員貼在杯身的特殊標籤，可在當天無限次免費續杯。

武漢山姆會員商店江岸店工作人員表示，門店確實有會員存在類似行為，工作人員若發現會及時提示和勸阻，「我們也要維護其他會員的權益，避免耽誤其他會員享受自助續杯服務。」

該工作人員還表示，暫時沒有收到取消免費續杯服務的通知，並稱會聽取相關建議，對相關服務進行規範和改進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財