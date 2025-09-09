美式賣場「免費續杯」飲料！大媽竟自帶超大容量桶裝到飽

1名中年婦人帶著1個大容量塑膠瓶，在山姆會員店內的飲料機裝飲料。（圖擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式大型賣場例如好市多（Costco）、山姆會員店（Sam's Club）會提供飲料免費續杯的服務，但這項福利僅限於賣場內用，但近期山姆會員店的中國武漢門市，卻出現1名婦人帶著大桶飲料瓶裝飲料，並且堅持要裝滿才離開，這段過程被旁人拍下並上傳網路，引起討論。

根據中媒報導，近日1名中年婦人帶著1個大容量塑膠瓶，直接在店內的飲料機裝飲料，一旁有工作人員勸阻，但沒有效果，最後這名婦人把瓶子裝滿才肯離開，這段過程也被中國網友拍下上傳網路。

中國網友批評：「不打滿不走，羊都被薅禿了！」也有網友擔心類似情況若頻繁出現，會導致山姆會員店取消免費續杯服務。

根據中國媒體報導，山姆會員店的冷飲免費續杯服務，是該店為會員提供的特色福利之一，會員在購買指定飲品後，憑購買單據或收銀員貼在杯身的特殊標籤，可在當天無限次免費續杯。

武漢山姆會員商店江岸店工作人員表示，門店確實有會員存在類似行為，工作人員若發現會及時提示和勸阻，「我們也要維護其他會員的權益，避免耽誤其他會員享受自助續杯服務。」

該工作人員還表示，暫時沒有收到取消免費續杯服務的通知，並稱會聽取相關建議，對相關服務進行規範和改進。

