黃金衝破3600美元！又創新高漲瘋了 下1挑戰價出爐

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國疲軟的勞動力數據，強化投資人對聯準會（Fed）下週降息的預期，週一（8日）黃金價格首次突破每盎司3600美元的水平，創下歷史新高，分析師指出，黃金價格短期內可能延續漲勢，有望逼近3700至3730美元。

《路透》報導，現貨黃金上漲1.3%，報每盎司3634.25美元，稍早一度創下3646.29美元的歷史新高；美國紐約黃金期貨價格上漲0.7%，報每盎司3677.40美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，黃金價格短期內可能延續漲勢，逼近3700至3730美元，任何短暫的回檔都可能被視為買入機會。

他說：「勞動力市場持續疲軟，以及Fed持續降息至2026年初的預期，可能會為金價提供持續支撐。」

今年受美元疲軟、央行強勁增持、鴿派貨幣政策環境，以及全球不確定性加劇的推動，金價繼2024年上漲27%後，今年迄今已上漲37%。Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，若美國數據繼續疲軟，黃金的看漲勢頭也將持續下去，因美元和收益率都會進一步下跌。

但他也說，如果美國數據在未來幾週表現出意外的韌性，那麼可能會導致金價從目前的高點回落。

