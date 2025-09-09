晴時多雲

關稅衝擊仍降價60％ 中國電商Temu試圖重返美國市場

2025/09/09 11:49

Temu正以大幅折扣重返美國市場，試圖從競爭對手Shein手中奪回市佔。（路透資料照）Temu正以大幅折扣重返美國市場，試圖從競爭對手Shein手中奪回市佔。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策帶來數個月的動盪後，中國電商平台Temu正以大幅折扣重返美國市場，試圖從競爭對手Shein手中奪回市佔。根據追蹤，Temu在9月初至少有24種暢銷商品的價格相較於4月底平均下降18％，有些價格降幅甚至高達60％。

《彭博》報導，川普政府先前宣佈取消「小額豁免（de minimis）」，這項政策於8月29日正式上路，在關稅重創下，Temu曾短暫退出美國市場轉而進軍歐洲和世界其他地區。彭博Second Measure彙整的數據顯示，Temu在美國的零售額6月出現超過30％的下跌，並於7、8月繼續下跌逾10％。

競爭對手Shein在美國調漲的同時，Temu卻一改策略，祭出大幅折扣，並停止向買家收取進口費，這些費用曾導致價格大幅上漲，消費者支付的稅款有時甚至超過商品本身價格。

Temu的業務是將貨物從中國工廠以小包裹的形式，直接運送到美國家庭，但在川普取消小額包裹免稅後，這樣的模式受到了衝擊。1名商家表示，Temu最近在一個面向賣家的入口網站上加強了提醒力道，呼籲商家降價以換取更好的流量，同時也加強在美國的廣告投放。

幾名在中國的Temu賣家表示，他們大多願意降價，歡迎透過更多管道來提升美國市場銷量，儘管利潤相對低，成長難以實現。其中4家商家公佈的銷量持續下滑，其中1家近幾週銷量跌20％。對於那些在多個美國電商平台銷售的賣家而言，削減廣告支出以來，Temu已下滑至業績最差的管道。

知情人士透露，Temu正在與第三方快遞服務商合作，打造涵蓋中國至美國跨境貨運、倉儲和配送的綜合物流網路。今年稍早，Temu曾要求商家大量出貨，並自行在美國尋找倉庫。此後，許多沒有自有物流選擇的小商家離開了這個平台。一些在亞馬遜（Amazon）等其他平台上從事跨境電商的大型商家一直在使用第三方快遞服務將他們的 Temu 訂單運送給消費者，其中包括亞馬遜的物流服務。

