晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

親手訓練AI後卻被取代！63歲資深行員氣炸了

2025/09/09 10:59

澳洲聯邦銀行一名員工揭露，在被裁員之前，她竟在毫不知情的情況下訓練人工智慧（AI），來取代掉自己的工作。（法新社）澳洲聯邦銀行一名員工揭露，在被裁員之前，她竟在毫不知情的情況下訓練人工智慧（AI），來取代掉自己的工作。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）一名員工揭露，她在工作 25 年後被裁員裁掉，而在此之前，她竟在毫不知情的情況下訓練人工智慧（AI），來取代掉自己的工作。63歲的蘇利文（Kathryn Sullivan）接受外媒訪問時揭露了上述狀況，她在該行擔任櫃員，而在去年7月被裁掉之前，她完全沒有意識到自己正在協助一個聊天機器人接手自己的工作。

《每日郵報》報導，蘇利文說，她自己支持能提升客服效率的新科技，但這次裁員卻讓她完全措手不及。而她最後的工作內容之一，就是為該行的「大黃蜂 AI」（Bumblebee AI）設計並測試聊天機器人回應，並在 AI 無法回應時親自介入。

她說：「等於是我親手訓練了一個搶走我飯碗的機器人。」

澳洲聯邦銀行之後坦承，這次裁員確實處理不當。這是因為在裁員後客戶來電量激增，顯示 AI 無法完全取代人力。該行被迫撤回決定，並向員工提供重返工作崗位的機會，但蘇利文選擇接受被裁員，理由是新提供的工作內容與原本不同，也沒有真正的保障。

澳洲聯邦銀行發言人指出，最初銀行評估認為，這45個職位是「不再需要的」，但該評估並沒有充分考慮到所有相關業務需求，因此這些職位實際上並不構成冗餘。

該行發言人稱：「我們已向受影響員工致歉，並承認在判斷所需職位時應該更加周全。目前我們正協助相關員工，並提供選擇，包括繼續原職、在銀行內另行調任，或選擇離職。同時，我們也在檢討內部流程，以改善未來的處理方式。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財