親手訓練AI後卻被取代！63歲資深行員氣炸了

澳洲聯邦銀行一名員工揭露，在被裁員之前，她竟在毫不知情的情況下訓練人工智慧（AI），來取代掉自己的工作。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）一名員工揭露，她在工作 25 年後被裁員裁掉，而在此之前，她竟在毫不知情的情況下訓練人工智慧（AI），來取代掉自己的工作。63歲的蘇利文（Kathryn Sullivan）接受外媒訪問時揭露了上述狀況，她在該行擔任櫃員，而在去年7月被裁掉之前，她完全沒有意識到自己正在協助一個聊天機器人接手自己的工作。

《每日郵報》報導，蘇利文說，她自己支持能提升客服效率的新科技，但這次裁員卻讓她完全措手不及。而她最後的工作內容之一，就是為該行的「大黃蜂 AI」（Bumblebee AI）設計並測試聊天機器人回應，並在 AI 無法回應時親自介入。

請繼續往下閱讀...

她說：「等於是我親手訓練了一個搶走我飯碗的機器人。」

澳洲聯邦銀行之後坦承，這次裁員確實處理不當。這是因為在裁員後客戶來電量激增，顯示 AI 無法完全取代人力。該行被迫撤回決定，並向員工提供重返工作崗位的機會，但蘇利文選擇接受被裁員，理由是新提供的工作內容與原本不同，也沒有真正的保障。

澳洲聯邦銀行發言人指出，最初銀行評估認為，這45個職位是「不再需要的」，但該評估並沒有充分考慮到所有相關業務需求，因此這些職位實際上並不構成冗餘。

該行發言人稱：「我們已向受影響員工致歉，並承認在判斷所需職位時應該更加周全。目前我們正協助相關員工，並提供選擇，包括繼續原職、在銀行內另行調任，或選擇離職。同時，我們也在檢討內部流程，以改善未來的處理方式。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法