矽光子浪潮來了！台積電、輝達等大廠一片唱多

2025/09/09 08:38

台積電、輝達等大廠看好矽光子前景（資料照）台積電、輝達等大廠看好矽光子前景（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2025昨由「矽光子國際論壇」揭開序幕，台積電分享矽光子平台 、輝達下一世代Rubin架構也採用矽光子皆成為眾所矚目焦點，博通、Google、日月光投控、格羅方德等大廠也看好矽光子將成為突破AI運算瓶頸的有效解方。

台積電研發副總、同時也是台灣矽光子產業聯盟領導成員之一的徐國晉表示，矽光子的價值除了在頻寬、訊號具備完整性，更重要的是提升能源效率。去年是矽光子產業啟蒙，今年台灣矽光子產業聯盟進入第２年，技術上已看到有突破，預期隨著技術進展，未來幾年矽光子需求可望呈倍數成長。

台積電處長黃士芬也在論壇中分享，AI運算的發展導致「記憶體牆」效應日益嚴重，傳統電氣互連無法應付超大規模資料傳輸。矽光子能透過波長分工多工（WDM）、單波長速率提升、先進調變技術等３路徑擴張，成為矽光子實現高效傳輸的核心元件，也是滿足AI龐大數據需求的關鍵。

黃士芬指出，台積電矽光子平台「COUPE」已建立完整製程設計套件（PDK），包括波導、分光器、波長合波器等模組。台積電展現出光子積體電路（PIC）製造的技術實力，加上異質整合與先進封裝搭配，積極推進光學解決方案落地。

輝達網路部門資深副總裁Gilad Shainer指出，輝達的Rubin架構採用的矽光子，利用微環調變器，可將功耗效率提升3.5倍，網路彈性提升10倍。

