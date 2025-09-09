全美最雷10大速食出爐！麥當勞「這產品」慘奪冠

麥當勞近年推動「雞肉產品線」，希望能扭轉通膨時期銷售停滯的狀況，但似乎不受消費者歡迎。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕速食講求的是「穩定」，但有些速食品項正嚴重辜負顧客期待。根據 Restaurant Furniture Plus 對全美 16 家速食連鎖店，共超過 1600 家門市的評論分析，麥當勞的雞柳條（Chicken Tenders）被評為全美最糟糕的速食品項，在5分滿分內只拿到了2.03分，不少顧客批評該產品「烤到太焦」、「嚼不爛」、「乾柴」等。

雖然「最佳與最差速食」聽來主觀，但 Restaurant Furniture Plus 是透過分析 Google評論，來找出美國 16 家最受歡迎速食連鎖店中，評價最低的菜單品項。Restaurant Furniture Plus發言人表示。發起這項研究，是為了分析「為何某些品項總是表現不佳」，並協助速食連鎖店改善。

最差速食第一名為「麥當勞雞柳條」。該產品於 2017 年推出，號稱使用 100% 雞胸肉，裹上奶油後油炸。但大多數評論批評該產品「烤到太焦」、「嚼不爛」、「乾柴」等。相對之下，麥當勞的核心產品如漢堡和薯條，則獲得較中等的評價，這與麥當勞近年推動「雞肉產品線」，希望能扭轉通膨時期銷售停滯的策略形成矛盾。

有趣的是，「最佳速食」由 Chick-fil-A 的沙拉奪冠，得分 4.37，證明速食店提供沙拉並不是失敗保證。研究發現，雞肉食品出現在評級範圍的兩個極端，顯示品質比種類更為關鍵。

全美最糟十大速食餐：

1. 麥當勞雞柳條 （2.03）

2. 奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle） 蓋飯（rice bowls） （2.35）

3. 肯德基雞柳條 （2.56）

4. 肯德基雞肉三明治（sandwiches ） （2.62）

5. 熊貓快餐（Panda Express）幸運籤餅 （2.63）

6. 達美樂（Domino’s）雞翅 （2.70）

7. Chipotle 墨西哥酥餅（Quesadillas） （2.81）

8. 必勝客（Pizza Hut）麵包棒（breadsticks） （2.81）

9. 棒！約翰（Papa John’s）雞翅 （2.87）

10. 達美樂義大利麵 （2.95）

「麥當勞雞柳條」被評為最差速食第一名。（圖擷取自麥當勞官網）

